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İngiltere'den İsrail'e Gazze yaptırımı! Müzakereleri askıya aldı: "Netanyahu hükümetinin eylemleri..."

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den İsrail'e Gazze yaptırımı! Müzakereleri askıya aldı: "Netanyahu hükümetinin eylemleri..."
Begüm Özkaynak

Lammy, Parlamento'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan saldırılarına işaret ederek, "Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimiz askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı." diye konuştu.

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İNGİLETERE'DEN AÇIKLAMA: "GAZZE'DEKİ SAVAŞIN YÜRÜTÜLME BİÇİMİ..."

İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını ve bu kararın iletileceğini söyleyen Lammy, şöyle devam etti:

"İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran’dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze’de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız."

(AA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Müzakere İngiltere İsrail Gazze savaş
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