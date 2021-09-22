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İngiltere'den üreticilere yüzde 500 zam uyarısı!

22.09.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, gıda üreticilerine karbondioksit fiyatlarında yüzde 500 artışa hazır olmaları uyarısında bulundu.

İngiltere'den üreticilere yüzde 500 zam uyarısı!

İngiltere artan enerji fiyatları sonucu kümes hayvanları ve et üretiminde sıkıntı oluşmaması için gübre sektörüne devlet desteği vermeye başlarken, gıda üreticilerine yoğun olarak kullandıkları karbondioksitin fiyatında yüzde 500 artışa hazır olmaları uyarısında bulundu.

Doğalgaz fiyatları Avrupa ülkelerindeki tecrit önlemlerinin gevşetilmesi ve Asya'daki yüksek sıvılaştırılmış doğalgaz talebi nedeniyle yıl boyunca keskin artış gösterdi. Fiyat artışları doğalgaza dayalı imalat sektörlerini zor durumda bıraktı.

Gazlı içecek üretiminin yanı sıra et kombinaları ve mezbahanelerde hayvanları sersemletmek için yoğun olarak kullanılan karbondioksit (CO2), doğalgazın en büyük girdi maliyeti olduğu gübre imalatında yan ürün olarak ortaya çıkıyor.

ÜRETÜM DURDU

Artan girdi fiyatları nedeniyle bazı tesislerde gübre ve karbondioksit üretimi dururken İngiltere'deki stoklar da geçtiğimiz günlerde hızla azaldı.

İngiltere devleti, zarar ettiği için gübre tesislerinde üretimi durduran ABD'li CF Industries şirketinin üretime tekrar başlaması için üç hafta süreyle onlarca milyon sterlin tutarında destek vermeyi kabul etti. CF İngiltere'nin karbondioksit üretiminin yaklaşık %60'ını gerçekleştiriyor.

Çevre Bakanı George Eustice Sky News'a yaptığı açıklamada, "Piyasanın uyum sağlamasına ihtiyacımız var, gıda sektörü karbondioksit maliyetinde keskin bir artış olacağını biliyor" dedi.

Eustice, karbondioksit fiyatının sert yükseliş kaydederek ton başına 200 sterlinden ton başına 1,000 sterline (1,365 dolar) çıkacağını söyleyerek "Ciddi, sert artış olacak" dedi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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