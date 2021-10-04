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İngiltere hükûmeti acil olarak akaryakıt sürücüsü ilanı verdi!

04.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de hükûmet, 300 yabancı ağır akaryakıt aracı sürücüsüne acilen geçici vize verileceğini duyurdu. Ülkede, akaryakıt sürücüsü eksikliğinden dolayı petrol kaynaklarının azalmasıyla birlikte benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

İngiltere hükûmeti acil olarak akaryakıt sürücüsü ilanı verdi!

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ülkeye gelecek 300 yabancının, geçici çalışma vizesiyle gelecek yılın mart ayı sonuna kadar "ağır akaryakıt aracı sürücüsü" olarak çalışabileceği belirtildi.

VİZE SÜRELERİ UZATILDI

Halihazırda vizesi olan ve gıda nakliye araçlarında çalışan 4 bin 700 yabancı sürücünün vizesinin gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Noel döneminde artan talep nedeniyle tedarik sorunu yaşanmaması için kümes hayvancılığı alanında çalışan 5 bin 500 yabancının vizesinin de 24 Aralık'tan 31 Aralık 2021'e uzatıldığı kaydedildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de 2020 yılı başında aktif olarak hizmet veren 37 bin AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü, şu anda 24 bin 350'e gerilemiş bulunuyor.

Uzmanlar, İngiltere'de nakliye şoförlerinin sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtirken, İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, bugünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda, benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.

İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

Kaynak: AA

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İngiltere
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