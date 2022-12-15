FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2008'den beri ilk...

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2008'den beri ilk...

15.12.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Merkez Bankası yılın son toplantısında Fed'i takip ederek politika faizinde artış hızını yavaşlattı. Politika faizi yüzde 3,5 ile 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı. BOE kararı sonrası sterlinde düşüş hızlandı.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2008'den beri ilk...

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiye paralel olarak 50 baz puan artışla yüzde 3,5'e yükseltti.

Banka bu toplantıyla beraber 9 toplantı üst üste faiz artırdı ve faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı.

Başkan Andrew Bailey dahil 6 üye 50 baz puanlık artıştan yana oy kullandı. Bir üye 75 baz puan, 2 üye de faizlerde değişiklik olmaması yönünde oy kullandı.

İngiltere'de enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 10,7'ye yavaşlamış, ekonomi Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde daralmıştı. BOE tüketici enflasyonunun 2023'ün ilk çeyreğinde kademeli olarak düşeceğini öngördü.

Banka böylece Fed'i takip ederek faiz artış hızında frene bastı. Fed dün akşamki toplantıda piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini 50 baz puan artırmıştı.

BOE kararı sonrası sterlinde düşüş hızlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın ve dolar için kritik veri açıklandı!Altın ve dolar için kritik veri açıklandı!
Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...
AK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklamasıAK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İngiltere faiz

En Çok Okunan Haberler

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! İmamoğlu görevden alınırsa...

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! İmamoğlu görevden alınırsa...

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun

Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun

Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklama

Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.