İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2008'den beri ilk...

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiye paralel olarak 50 baz puan artışla yüzde 3,5'e yükseltti.

Banka bu toplantıyla beraber 9 toplantı üst üste faiz artırdı ve faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı.

Başkan Andrew Bailey dahil 6 üye 50 baz puanlık artıştan yana oy kullandı. Bir üye 75 baz puan, 2 üye de faizlerde değişiklik olmaması yönünde oy kullandı.

İngiltere'de enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 10,7'ye yavaşlamış, ekonomi Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde daralmıştı. BOE tüketici enflasyonunun 2023'ün ilk çeyreğinde kademeli olarak düşeceğini öngördü.

Banka böylece Fed'i takip ederek faiz artış hızında frene bastı. Fed dün akşamki toplantıda piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini 50 baz puan artırmıştı.

BOE kararı sonrası sterlinde düşüş hızlandı.

