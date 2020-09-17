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İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası bugünkü politika toplantısında gösterge faizi değiştirmeyerek yüzde 0.1'de bıraktı, varlık alım programını değiştirmedi.

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BOE), ekonominin alışılmadık bir belirsizlik dönemine giresi ile birlikte, negatif faiz konusundaki görüşmelerini artırdı.

Andrew Bailey başkanlığındaki BOE politika yapıcıları, gösterge faizi yüzde 0.1 seviyesinde tutma ve varlık alım hedefini değiştirmeyerek 745 milyar sterlin seviyesinde bırakma kararını oybirliği ile aldı. Ancak politika yapıcılar ayrıca düzenleyici otorite (Prudential Regulation Authority) ile bu yılın ilerleyen dönemlerinde "yapısal angajmana" gireceklerini de söyledi.

Sterlin açıklama sonrası güniçi en düşük seviyesini gördü ve Londra saati ile 12:12'de yüzde 0.6 aşağıda 1.2892 dolar seviyesinde seyrediyordu.

Yetkililer, son dönemde açıklanan verilerin beklenenden biraz daha güçlü çıktığını, ancak "ana projeksiyona göre daha uzun bir yüksek işsizlik dönemi riski" olduğunu kaydettiler.

Banka, yaptığı açıklamada, enflasyon hedefinde kaydadeğer bir ilerleme olana kadar sıkılaştırma yapmayacağını açıkladı.

BOE, açıklamasında, "Komite durumu yakından izlemeye devam edecek ve amacına ulaşmak için para politikasını uygun bir şekilde ayarlamaya hazır olacaktır" dedi.

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