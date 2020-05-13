FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. İngiltere resesyona doğru ilerliyor

İngiltere resesyona doğru ilerliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 15:42 | Son Güncelleme

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiliz ekonomisinin ciddi bir resesyona doğru ilerlediğini belirtti.

İngiltere resesyona doğru ilerliyor

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Sunak, İngiltere’nin 23 Mart’ta karantina kararı aldığını hatırlatarak, “Mart ayındaki birkaç gün İngiliz ekonomisinin ilk çeyrekte daralmasına neden oldu. İngiltere’nin bu yıl ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalması olası.” ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın (yüzde 0) ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı.

Böylece ülke ekonomisi 2008 yılındaki küresel ekonomik finans krizinden bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

İngiliz ekonomisi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için karantina tedbirlerinin alındığı mart ayında ise yüzde 5,8 daraldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti.

Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
ABD petrol fiyatı tahminini revize ettiABD petrol fiyatı tahminini revize etti
Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

İptaller altını vurdu: Üretim durdu

İptaller altını vurdu: Üretim durdu

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

Rusya'da otomobil satışları tarihi düşüş kaydetti

Rusya'da otomobil satışlarında tarihi düşüş

Putin: Rusya’da ücretli izin bitiyor, çalışanlar işe dönüyor

Ücretli izin bitiyor!

İtalya'da sanayi üretimi Kovid-19 etkisiyle martta yüzde 28,4 düştü

İtalya’da son 30 yılın en büyük düşüşü

Amerikan lüks mağaza zinciri Neiman Marcus Group konkordato başvurusu yaptı

Perakende devi koronavirüse yenildi

IMF 50 üye ülkeye 18 milyar dolar acil mali destek verecek

IMF 50 üye ülkeye 18 milyar dolar acil mali destek verecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.