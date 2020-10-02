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İngiltere'ye gitmek isteyenler! Ankara Anlaşması nedir, ne zaman bitecek? Ankara Anlaşması İngiltere şartları!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Son yıllarda yurtdışında çalışmak isteyen Türk vatandaşı sayısı artmaya başladı. Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye giderek iş kurma vizesi ile iş bulmak isteyenler bu anlaşmanın detaylarını araştırıyor. Ankara Anlaşması nedir, Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitme şartları nelerdir?

İngiltere'ye gitmek isteyenler! Ankara Anlaşması nedir, ne zaman bitecek? Ankara Anlaşması İngiltere şartları!

İngiltere'ye iş kurma vizesi ile gitmek isteyen Türk vatandaşları Ankara Anlaşması'nın detaylarını araştırmaya başladı. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın (Home Office) Ankara Anlaşması ile birlikte iş kurmak için İngiltere'ye gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Anlaşması'nın detaylarını araştırıyor. Peki, Ankara Anlaşması nedir? Kimler, Ankara Anlaşması'na başvuru yapabilir?

ANKARA ANLAŞMASI (ECAA) NEDİR?

Kısaltılmış hali ECAA olarak da geçen Ankara Anlaşması, İngiltere'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına iş kurması için verilen vizedir. Bu vizeyi alan Türk vatandaşları İngiltere'de yerleşim hakkı ve ticaret yapma hakkı elde edebilirler.

KİMLER ANKARA ANLAŞMASINA BAŞVURABİLİR?

18 yaşını bitirmiş kişilerin İngiltere'de iş kurmak için başvuru yapması ve belirli miktarda sermayeyi göstermesi ile Ankara Anlaşması'ndan faydalanabilir. Bu vize diğer vizelerden farklı olarak Türk vatandaşlarının İngiltere'de işçi çalıştırma ve iş yeri açma yetkisi verdiği gibi bunu da zorunlu kılmıyor. Başvuru yapan kişi kendi mesleğini belirterek o işi de yapabilir. Ankara Anlaşması'nda mesleki eğitim şantı ya da İngilizce dil bilgisi seviyesi talep edilmiyor. Fakat başövuru yapan Türk vatandaşlarının bu işi yapma yetkinliğini ispatlaması gerekiyor.

HANGİ MESLEKLER ANKARA ANLAŞMASINA BAŞVURABİLİR?

Ankara Anlaşması'na başmvurmak isteyen doktor, avukat gibi mesleği olanların bu işlemleri yapan kurumlardan (örneğin tabibler odası) izin alması gerekiyor. Ankara Anlaşması'na;eğitim danışmanlığı, pazarlama ofisi açma, mağaza, market, kafe, restoran, şoför, temizlikçi, berber, boyacı, fotoğrafçı, serbest gazeteci, tercüman gibi değişik sektörlerden tek kişilik iş kurarak da başvuru yapılabilir.

Fakat bu vizeyi alan kişilerin İngiltere'de kadrolu işlerde çalışamayacağını belirtelim. Fakat oturum hakkı aldıktan sonra bu yasak kalkıyor ve kadrolu bir işte çalışma hakkı veriliyor.

İNGİLTERE VİZESİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLUYOR?

Türk vatandaşlarının bulunduğu herhangi bir ülkeden İngiliz Konsolosluğu'na giderek ücretsiz olarak başvuru yapmasıyla işlem başlatılır. Normalde İngiltere vizelerinin fiyatları oldukça yüksek ve pahalıdır. Fakat Ankara Anlaşması ile İngiltere vizesi başvurusu yapmak ücretsizdir. Ankara Anlaşma başvurusunda evrakların eksiksiz verilmesi oldukça önemlidir. Başvuru sonucu olumlu olanların bir yıllık oturum hakkı aldıktan sonra bir içerisinde İngiltere'ye geçmesi beklenir. İngiltere'de bir yıl çalışan kişi daha sonra İngiltere'de kalmaya devam etmek istiyorsa tekrar başvuru yapma hakkı olacaktır. Kendi masraflarını karşılayabilecek kadar parası olduğunu belirten bu kişiye konsolosluk tekrar kalma süresini uzatma hakkı verebilir.
Başvuru yapan kişinin yaptığı iş ile konaklama, gıda, ulaşım ve diğer yaşam masraflarını karşılayabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi zorunludur. Bu masraflar kişinin evli ya da bekar olma durumuna göre de değişebiliyor.

EŞ VE ÇOCUKLAR DA GİDEBİLİYOR MU?

İngiltere'ye Ankara Anlaşması ile giden Türk vatandaşları, eş ve çocuklarını da vize alma koşuluyla yanına götürebilir. Çocuklara ve eşe de aynı sürede vize verilir. Kişi vizesini alıp İngiltere'ye yerleştikten sonra da eşi ve çocukları için vize başvurusu yapabilir. Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye giden kişinin çocukları ücretsiz devlet okullarından faydalanırken, eşi de belirttiği işte çalışma hakkına sahip olur

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