İngiltere'de işsizlik oranı arttı

Haziran-ağustos döneminde İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi. Beklentilerin üzerinde bir artış dikkat çekti.

İngiltere'de haziran-ağustos döneminde işsizlik oranı yüzde 4,8'e yükseldi. Bu artış, beklentilerin üzerine çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, iş gücü verilerini yayımladı. Verilere göre işsizlik oranı beklenenden daha fazla oldu.

Önceki üç aylık dönemde işsizlik oranı yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti. Yeni oran, bu durumu değiştirdi.

Bu dönemde çalışanların maaş artışları dikkat çekti. İkramiyeler hariç maaşlarda yıllık artış yüzde 4,7 oldu.

İkramiyeler dahil maaşlardaki artış ise yüzde 5 olarak hesaplandı. Bu durum, çalışanların gelirinde önemli bir etki yarattı.

Enflasyona göre ayarlanmış reel artış hakkında veriler var. İkramiyeler hariç maaşlar için yıllık bazda yüzde 0,9 artış gözlemlendi.

İkramiyeler dahil maaşlar için yıllık artış ise yüzde 1,2 olarak belirlendi. Bu da ekonomi üzerinde etkili oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, işsizlikteki artışa dikkat çekti. Genç nüfusun bu artışta etkili olduğunu ifade etti.

Son dört yıldaki özel sektör maaş artışları düşük seviyede gerçekleşti. Bu durum, iş gücü piyasasında sıkıntılara işaret ediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

