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İran'da kamyon şoförleri "kötü çalışma" şartlarını protesto etti

İranlı kamyon şoförleri "kötü çalışma" şartlarını protesto etmek için çeşitli kentlerde kontak kapatma eylemi düzenledi.

İran'da kamyon şoförleri "kötü çalışma" şartlarını protesto etti

Asriran haber sitesine göre, İran Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Celal Musevi, kamyoncuların Erak, Kazvin, Bender Abbas ve Erdebil şehirlerinde yük almadıklarını, yük alan bazılarının ise engellenmeleri nedeniyle yola çıkamadıklarını belirtti.

Ülkedeki kamyoncuların sorunlarına değinen Musevi, "Mazotun 3 farklı fiyatla satılması, sosyal güvenlik sigortası primlerinin artması, kamyon tamir masrafları ve yedek parça fiyatları üzerindeki denetimsizlik, kamyoncuların yaşadığı bazı temel sorunlar arasında yer alıyor." dedi.

Maliyetlerin artmasına rağmen taşıma ücretlerinde artış yapılmamasını eleştiren Musevi, mazotta uygulanan kotanın mevcut şartlara göre iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan İran Meclisi'nde konuşan muhafazakar Milletvekili Cevad Nikbiyn, ülkede bugünlerde baş gösteren grevleri, halkı kaosa sürüklemeye yönelik provokatif eylemler olarak nitelendirdi.

Nikbiyn, "Kamyon şoförleri, maden sahipleri ve fabrika sahipleri hepsi protesto düzenliyor. Bu kadar büyük bir protesto dalgası normal değil. Sanki perde arkasında bir el, halkı kaosa, protestoya ve toplanmaya yönlendiriyor. Bunlar normal gelişmeler değil." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İran kamyon
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