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İsviçre ekonomisi ilk çeyrekte Trump tarifeleri öncesi ihracat artışıyla beklentilerin üzerinde büyüdü

İsviçre ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ABD'ye yapılan ihracatla bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

İsviçre ekonomisi ilk çeyrekte Trump tarifeleri öncesi ihracat artışıyla beklentilerin üzerinde büyüdü

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) ilk çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, İsviçre’de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Yüzde 0,8’lik büyüme, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 büyümenin ardından geldi.

SECO, mayısta öncü verilerle GSYH'nin ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttığını açıklamıştı.

SECO’nun açıklamasında, “Özellikle ilk çeyrekte ABD'ye yapılan ihracat keskin bir artış göstererek ABD ticaret politikasıyla bağlantılı olarak olası ön yüklemeye işaret etti.” denildi.

Açıklamada, kimya ve ilaç endüstrisinin ilk çeyrekte ortalamanın üzerinde bir oranda genişlediği belirtildi.

Bu arada, İsviçre'nin ABD'ye ihracatı yılın ocak-mart döneminde geçen yılın ekim-aralık dönemine göre yüzde 17.4 artarak, genel ihracattaki yüzde 3,6'lık artışın çok üzerinde gerçekleşti.

Donald Trump yönetimi nisanda İsviçre'den yapılan ithalata yüzde 31 gümrük vergisi getirmiş, ancak bu oran geçici olarak yüzde 10'a düşürülmüştü. Trump'ın gümrük vergisi tehditleri frankın dolar karşısında keskin şekilde değer kazanmasına sebep olmuş, yatırımlar durma noktasına gelmişti.

İsviçre hükümeti, ABD yönetimi ile yaptığı görüşmelerde vergilerin önüne geçmeye çalışıyor. İsviçre ekonomisinin en önemli ihracat sektörü ilaç olduğu için ilaç sektörüne ilişkin vergilere karşı özellikle kırılgan durumda bulunuyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İsviçre büyüme
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