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Japonya oturum izni ücretini 20 kat artırdı: 10 binden 200 bine çıktı

Japonya hükümeti, ülkede kalmak isteyen yabancılar için oturum izni ücretlerini yaklaşık yirmi kat artırdı.

Japonya oturum izni ücretini 20 kat artırdı: 10 binden 200 bine çıktı

Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi öncülüğünde yürütülen sınır ve göç denetimlerini sıkılaştırma politikası doğrultusunda, ülkede yaşayan yabancıların daimi ikamet alma koşullarını zorlaştırdı.

Aşamalı olarak devreye girecek yeni kurallara göre, Japonya'da kalıcı olarak ikamet etmek isteyen yabancıların ülke ortalamasının üzerinde yıllık gelir belgelemesi ve günlük hayatta akıcı şekilde Japonca iletişim kurabildiğini kanıtlaması şart koşulacak. Ayrıca başvuru sahiplerinin, ülkede 30 yıl boyunca kesintisiz sosyal güvenlik primi ödemiş bir bireye eş değer emeklilik katkısı sağladığını belgelemesi gerekecek. Önceki yönergelerde asgari gelir, dil yetkinliği ve emeklilik süresi için net alt sınırlar bulunmuyordu.

Japonya oturum izni ücretini 20 kat artırdı: 10 binden 200 bine çıktı 1

‘HARÇ 10 BİNDEN 200 BİN YENE ÇIKARILDI’

Yeni düzenlemeyle kalıcı oturma izni başvuru harcı 20 kat artırılarak 10 bin yenden 200 bin yene yükseltildi. Fiyat artışı ve yeni kriterler devreye girmeden önce başvurularını tamamlamak isteyen yüzlerce kişi, başkent Tokyo'daki göçmenlik ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Başbakan Sanae Takaichi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki yabancı nüfusun artmasıyla kamuoyunda bazı endişelerin ve haksızlık algısının oluştuğunu belirterek; söz konusu adımların toplumsal huzuru korumak ve yabancılarla ‘düzenli bir arada yaşamı’ tesis etmek amacıyla atıldığını ifade etti.

İŞ DÜNYASINDAN İŞ GÜCÜ UYARISI

Sıkılaştırılan kurallar, Japonya'nın kronik demografik kriz yaşadığı bir döneme denk geldi. Doğum oranlarının dip yaptığı ve nüfusun hızla yaşlandığı ülkede iş dünyası temsilcileri ile uzmanlar, kapıların kapatılmasının pek çok sektörde derinleşen istihdam açığını daha da körükleyeceği uyarısında bulundu.

Ekonomi çevreleri, yabancıların geçici bir iş gücü olarak görülmek yerine uzun vadeli entegrasyonlarının teşvik edilmesi gerektiğini savunurken; yürürlüğe giren kısıtlamaların kalıcı ikamet almayı zorlaştırarak nitelikli yabancı çalışanların ülkeye girişini yavaşlatabileceği bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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