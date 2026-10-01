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Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta yüzde 6,4 oldu

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta yüzde 6,4 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, ağustosta da aynı seviyede ölçüldü. AB'de de işsizlik oranı ağustosta aylık bazda yüzde 6,1 seviyesinde sabit kaldı.

İşsizlik oranı AB ve Avro Bölgesi'nde yıllık bazda ise 0,1 puan arttı. Söz konusu oran, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 seviyesinde bulunuyordu.

Ağustosta işsizlik oranı Finlandiya'da yüzde 10,3, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,2 ve Yunanistan'da yüzde 7,4 oldu.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 13 milyon 600 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 357 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

İşsiz sayısı, önceki aya kıyasla AB'de 12 bin, Avro Bölgesi'nde 26 bin arttı.

Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 973 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 391 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı ağustosta AB'de yüzde 15,4, Avro Bölgesi'nde yüzde 15 seviyesinde belirlendi.

Geçmişe yönelik verileri güncelleyen Eurostat, temmuz ayı genç işsizlik oranını AB'de yüzde 15,1'den yüzde 15,3'e, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,9'dan yüzde 15,1'e revize etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik Avro Bölgesi
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