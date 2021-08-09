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Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi unvanını kaptırdı

09.08.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminin en çok kazananları olan dünyanın en zenginleri, unvan yarışına devam ediyor. Business Insider'ın raporuna göre Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi unvanını Bernard Arnault'a kaptırdı.

Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi unvanını kaptırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını en çok onlara yaradı. Pandemi döneminde servetlerine servet katan zenginlerin olduğu liste değişti. Pek çok lüks giyim ve aksesuar şirketinin sahibi olan LVMH Group, bu süreçte büyük başarılara imza attı. Sahibi Bernard Arnault, Jeff Bezos ve Elon Musk’ın tepesinde olduğu milyarderler listesinde zirveye tırmandı.

KOLTUĞUNU KAPTIRDI

Business Insider'ın haberine göre Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Tag Heuer, Sephora ve Hennessy gibi ileri gelen markaları kontrol eden grubun yüzde 47'sine ve bir aile holdingine sahip olan Arnault, perşembe günü itibarıyla 196 milyar dolar (yaklaşık 1,7 trilyon TL) değerinde servete sahip hale geldi.

3. Bernard Arnault

Pandeminin hızla değişen doğasına rağmen firmanın hisse bedeli yılın başından bu yana yüzde 30'dan fazla artarak 2021'in ilk yarısında satış ve kâr rekorları kırdı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 416 milyar dolar (yaklaşık 3,6 trilyon TL) olan LVMH, yılın ikinci çeyreğinde pandemi öncesi seviyelere göre yüzde 14 artışla 17,4 milyar dolar (yaklaşık 150 milyar TL) gelir elde etti.

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Elon Musk Jeff Bezos
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