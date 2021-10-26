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Jeff Bezos ticari uzay istasyonu kuracak

26.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, 2030 yılına kadar Orbital Reef isimli bir ticari uzay istasyonu kuracağını duyurdu.

Jeff Bezos ticari uzay istasyonu kuracak

Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, 2030 yılına kadar bir ticari uzay istasyonu inşa edeceğini duyurdu. Blue Origin yaptığı açıklamada, uzay istasyonunun aralarında Boeing'in de olduğu 5 şirketin katkıları ile inşa edeceğini belirtti.

TİCARİ AMAÇLA KURACAK

Yapılan açıklamaya göre, bu ticari uzay istasyonun kurulmasında ve işletilmesinde havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation'ın bağlı ortaklığı Sierra Space ile ortaklık yapılacak.

Blue Origin, Orbital Reef (Yörünge Resifi) adı verilecek olan uzay istasyonunun 2025'ten sonra faaliyete geçmesi ve 10 kişiyi ağırlayabilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Jeff Bezos
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