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Johnson and Johnson, güneş kremlerini toplattı

15.07.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnson and Johnson, içinde benzen maddesi olan güneş kremlerini toplattığını açıkladı.

Johnson and Johnson, güneş kremlerini toplattı

Johnson and Johnson ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinin benzen içerdiği için geri çekildiği bildirildi.

SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKELİ OLDUĞU KABUL EDİLDİ

Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan benzenin güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.

Johnson and Johnson’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.

İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içinde nasıl girdiğinin araştırıldığını ifade edildi.

İlaç devi, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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