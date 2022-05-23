FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Kahve zincirinden Rusya'ya kötü haber

Kahve zincirinden Rusya'ya kötü haber

23.05.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında Rusya'daki faaliyetlerini durduran ünlü kahve zinciri Starbucks ülkeden tamamen çıkma kararı aldı. Mart ayında Rusya'daki faaliyetlerini durduran ünlü kahve zinciri Starbucks ülkeden tamamen çıkma kararı aldı. Son olarak McDonald's da 'savaşın neden olduğu insani kriz nedeniyle' bu ay ülkeden çıkma kararı alan firmaların arasına katılmıştı.

Kahve zincirinden Rusya'ya kötü haber

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın lisanslı ortağı Mart ayında Rusya'daki 130 mağazasının faaliyetlerini askıya almıştı. Kahve zinciri ülkeden tamamen çıkma kararı aldı.

Bloomberg H'de yer alan habere göre, Starbucks tarafından çalışanlara yapılan açıklamada 6 aylık dönemde yaklaşık 2 bin çalışanın maaşlarının ödenmeye devam edeceği ve istihdam dönüşümüne destek sağlanacağı belirtildi.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson Mart ayında görevinden ayrılmadan önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek "İşgal ve savaşın insani etkileri çok yıkıcı ve tüm dünyada hissedilecek" değerlendirmesini yapmıştı.

Son olarak McDonald's da 'savaşın neden olduğu insani kriz nedeniyle' bu ay ülkeden çıkma kararı alan firmaların arasına katılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesindeİngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
Ücretsiz izinlerle ilgili flaş karar! Ücretsiz izinlerle ilgili flaş karar!
Benzin fiyatına indirim geldi! Benzin fiyatına indirim geldi!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin!

Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin!

İkinci el otomobilde her 30 kişiden biri bunu yapıyor!

İkinci el otomobilde her 30 kişiden biri bunu yapıyor!

Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.