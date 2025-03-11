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Kazakistan ve Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden taşınan yük hacmini 10 milyon tona çıkarma hedefi

11.03.2025 15:17
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Kazakistan ve Azerbaycan'ın, Orta Koridor'un kilit güzergahlarından Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacmini 10 milyon tona kadar çıkarmayı hedefledikleri bildirildi.

Kazakistan ve Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden taşınan yük hacmini 10 milyon tona çıkarma hedefi

Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelen Nurtleu ve Bayramov, daha sonra iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2025-2026 dönemi için eylem planını imzaladı.

İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtleu, Azerbaycan ile uluslararası gündemdeki konulara ilişkin benzer tutumlara sahip olduklarını belirterek "Ülkelerimiz arasında çözülmemiş bir mesele yok." diye konuştu.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 kat arttığına dikkati çeken Nurtleu, "2024 yılında karşılıklı ticaret hacmi 533 milyon dolar oldu. Görüşmede, bu rakamı 1 milyar dolara yükseltme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Nurtleu, Azerbaycan'a tahıl ihracatını artırmaya hazır olduklarını belirterek "Ortak yatırım projeleri konusunda anlaştık. Halihazırda Kazakistan'da 1518 Azerbaycan sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Böylece, Azerbaycan ülkemizde en çok şirket açan ülkeler sıralamasında ilk 10'a girdi." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Kazakistan ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi üzerindeki işbirliğinin stratejik nitelik taşıdığına işaret eden Nurtleu, şöyle devam etti:

"Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridorunun potansiyelini artırmak için birlikte çalışıyoruz. Geçen yıl Hazar Denizi üzerinden taşınan yük hacmi 4,5 milyon tona ulaştı. Gelecekte bunu 10 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz."

Nurtleu, Kazak enerji kaynaklarının yabancı pazarlara tedarik edilmesi konusunda da Azerbaycan ile başarılı işbirliği yürüttüklerini belirterek "Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden yabancı pazarlara sevk edilen Kazak petrolünün miktarını yılda 1,4 milyon tondan 2,2 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Hazar Denizi üzerinden ham uranyum sevk etme konusunda desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür eden Nurtleu, "Kazak enerji kaynaklarının Hazar Denizi üzerinden sevkiyatının gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da 25 Aralık 2024'te başkent Bakü'den Grozni’ye giden Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonrası gösterdiklerini desteklerinden dolayı Kazak hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Azerbaycan ile Kazak halklarını kardeşlik, ortak dil, gelenek ve kültürün birleştirdiğini kaydeden Bayramov, iki ülke arasında ise devlet başkanlarının kurduğu karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerin olduğunu söyledi.

Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çeşitli uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesindeki işbirliğini de değerlendirdiklerini dile getirerek teşkilatın uluslararası arenada rolünün güçlendirilmesi yönündeki girişimleri takdir ettiklerini belirtti.

Bugün imzaladıkları "eylem planının" iki ülke arasında çok yönlü alanlarda işbirliğini kapsadığını belirten Bayramov, "Ekonomik işbirliğimizin potansiyelini artırmalıyız. Bu bağlamda Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçası olan Uluslararası Trans Hazar Taşımacılık Koridoru'na yönelik işbirliğinin genişletilmesi, Hazar Denizi dibinden fiber optik hattının inşa edilmesi ilişkilerimize dinamik kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın Mayıs 2024'te Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri için platform sağladığını hatırlatan Bayramov, Kazak mevkidaşını barış sürecine ilişkin bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV KABUL ETTİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Tokayev, görüşmede, bu ziyaretin kardeş Azerbaycan ile işbirliğini ilerletme açısından öneminin altını çizerek "Azerbaycan ile ilişkiler bizim için büyük önem taşıyor. Ülkenizi, güvenli stratejik ortak ve müttefik olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Kazakistan
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