FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. 'Kazıda define bulduk' diyerek 55 bin dolar! İlk işleri lüks araba almak olmuş

'Kazıda define bulduk' diyerek 55 bin dolar! İlk işleri lüks araba almak olmuş

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzağa çektikleri vatandaşları "Kazıda define bulduk, bunları size satalım siz de kazanın" mizanseniyle sahte 650 altını 55 bin dolar karşılığında satarak dolandıran 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç satın aldıkları tespit edilirken Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından araca el konuldu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Kazıda define bulduk' diyerek 55 bin dolar! İlk işleri lüks araba almak olmuş

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde vatandaşları arayarak "Kazıda define bulduk, bunları size satalım siz de kazanın" mizanseniyle, mağdurlara sahte 650 altını 55 bin Dolar karşılığında satarak dolandıran 3 şüphelinin peşine düştü.

AW371469_02

O PARAYLA LÜKS ARAÇ SATIN ALDILAR

Yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucu tespit edilen şüpheliler 14 Ocak günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç satın aldıkları tespit edilirken, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından araca el konuldu.

AW371469_03

Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilen şüpheliler O.Ö (24), M.B (48) ve A.G (54) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

AW371469_04

Hissenet
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.076,98
3.077,54
% 0.1
11:05
Ons Altın / TL
95.847,12
95.863,42
% 0.25
11:20
Ons Altın / USD
2.702,91
2.703,39
% 0.25
11:20
Çeyrek Altın
4.923,16
5.031,77
% 0.1
11:05
Yarım Altın
9.815,92
10.063,95
% 0.1
11:05
Ziynet Altın
19.693,38
20.066,34
% 0.1
11:05
Cumhuriyet Altını
20.316,00
20.623,00
% 0.27
16:49
Anahtar Kelimeler:
define dolandırıcılık Altın dolar kazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Hükümet kaynakları rakam verdi! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı için güçlü kulis

Hükümet kaynakları rakam verdi! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı için güçlü kulis

En düşük emekli aylığı Meclis'te onaylandı

En düşük emekli aylığı Meclis'te onaylandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.