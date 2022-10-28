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Kimse bunu beklemiyordu: Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde

28.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkeleri enflasyonda on yılların zirvesini görmeye devam ederken Almanya’dan yeni bir haber geldi. Avrupa’nın en büyük sanayi ülkesinde enflasyon, son 71 yılın zirvesine çıktı.

Kimse bunu beklemiyordu: Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde

Almanya'da Ekim'de tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9; yıllık da yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Böylece Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı.

Beklentiler ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,1 olarak gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Almanya

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