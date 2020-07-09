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Koronavirüs darbesi: 202 yıllık ABD'li Brooks Brothers iflas etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını 202 yıllık ABD şirketini iflasa götürdü. Birçok ABD Başkanı'nı giydirmesiyle bilinen Brooks Brothers şirketi, iflas koruma başvurusu yaptı.

Koronavirüs darbesi: 202 yıllık ABD'li Brooks Brothers iflas etti

Dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını ABD'nin 202 yıllık perakende şirketi Brooks Brothers'a da darbe vurdu.

Salgın sürecinde mayıs ayında 20 milyon dolar borçlanan şirket, mahkemeye başvurup iflas koruma talebinde bulundu.

"COVİD-19 YIKICI ETKİ YARATTI"

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçen yıl boyunca Brooks Borthers yönetimi ve finansal ve hukuki danışmaları şirketin geleceği için satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirmektedir. Bu süreçte Covid-19 işlerimiz üzerinde yıkıcı etkiye sahip oldu" denildi.

ABD BAŞKANLARINI GİYDİRDİ

1818'de kurulan Brooks Brothers, aralarında John F. Kennedy ve Barack Obama'nın da olduğu birçok ABD Başkanı'nın yanı sıra pek çok üst düzey yöneticiyi giydirmesiyle biliniyor.

Şirket geçen yıl 991 milyon dolarlık ciro yaparken, bu rakamın yüzde 20'si internetten gerçekleşmişti.

500'DEN FAZLA MAĞAZASI VAR

Küresel çapta 500'den fazla mağazası olan şirkette 4 binden fazla kişi çalışıyor.

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