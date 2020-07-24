FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Koronavirüs darbesi! 400 bin havayolu çalışanı işinden olabilir

Koronavirüs darbesi! 400 bin havayolu çalışanı işinden olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 17:29 | Son Güncelleme

Küresel çapta birçok havayolu şirketi çok sayıda çalışanını işten çıkardı. Bir çoğu da çalışan sayısının azaltılmasına yönelik planlar yapıyor.

Koronavirüs darbesi! 400 bin havayolu çalışanı işinden olabilir

Koronavürüs salgını nedeniyle 400 bin civarında havayolu şirketi çalışanı ya işinden oldu, ücretsiz izne çıkarıldı ya da işten çıkarılabilecekleri tebliğ edildi.

Havacılık, pandeminin bilet satışlarına sert bir darbe indirmesi ve şirketlerin ellerindeki nakdi tüketmesiyle birlikte çoğu sektörden daha kötü etkilendi.

Tüm dünyada havayolu şirketleri sınırların kapanmasıyla uçuşlarını kesti. Virüs korkusu ve karantina süreleri nedeniyle özellikle uluslararası uçuşlara yönelik seyahat iştahı düştü.

Bloomberg News'in hesaplamalarına göre ​British Airways, Deutsche Lufthansa AG, Emirates Airline ve Qantas Airways Ltd. binlerce işten çıkarma ve ücretsiz izin açıklayan havayolu şirketleri arasında bulunuyor.

ABD'de -50 milyar dolarlık kurtarmanın koşulu olan- işten çıkarma yasağının Eylül'de kaldırılmasının ardından birçok havayolu şirketinin benzer adımlar atması bekleniyor.

Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. ve American Airlines Group Inc. şimdiden 35 binden fazla çalışanını işlerini kaybedebileceklerine ilişkin uyarmış durumda.
Bu üç şirketin toplam iş gücü kaybı yıl sonuna kadar 100 bini bulabilir.

Pilotlar ve kabin ekipleri de, işlerini korumalarına karşın ücret kesintileriyle karşı karşıya kalıyorlar.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
900 bin kamu çalışanının maaşına zam yapılacak900 bin kamu çalışanının maaşına zam yapılacak
Yeni faizsiz kredi destek paketleri açıklandı...Yeni faizsiz kredi destek paketleri açıklandı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Elektrikte yeni dönem! 1 Ağustos'ta başlayacak

Elektrikte yeni dönem! 1 Ağustos'ta başlayacak

Teknoloji perakendecisi konkordato ilan etti!

Teknoloji perakendecisi konkordato ilan etti!

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altın fiyatları neden yükseliyor?

O ülkeye uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor

O ülkeye uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Dev mağaza grubundan flaş karar!

Dev mağaza grubundan flaş karar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dev şirketin CEO'su o iddiaları yalanladı

Dev şirketin CEO'su o iddiaları yalanladı

Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?

Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

İngiltere’de 900 bin kamu çalışanının maaşına zam yapılacak

900 bin kamu çalışanının maaşına zam yapılacak

Jeff Bezos, servetine bir günde 13 milyar dolar ekledi

Dudak uçuklatan rakam! Bir günde kazandığı para tarihe geçti

Marks and Spencer 950 kişiyi işten çıkartacak

Perakende devi 950 kişiyi işten çıkartacak

AB liderleri, kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaştı

AB liderleri, kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaştı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.