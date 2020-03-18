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Koronavirüs Volkswagen'i vurdu! Üretim askıya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 04:30 | Son Güncelleme

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya almaya başladığını bildirdi.

Koronavirüs Volkswagen'i vurdu! Üretim askıya alındı

Volkswagen'den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa'daki bazı tesislerindeki üretim faaliyetlerinin, kıtada hükümetlerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemler ve parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle ilk aşamada iki hafta askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Bratislava (Slovakya), Pamplona (İspanya), Palmela (Portekiz) ile Almanya'daki Wolfsburg, Emden, Dresden, Osnabrück, Zwickau fabrikaları ve Brunswick, Chemnitz, Hannover, Kassel, Salzgitter ve SITECH'deki komponent tesislerinin üretimi geçici olarak durdurma kararından etkilendiği ifade edildi.

Almanya'daki fabrikalarda üretime 19 Mart Perşembe günü gece vardiyası sonrası ara verileceği bildirilen açıklamada, çalışanları korumak için toplantıların online yapılması, bütün ülkelere iş seyahatlerinin durdurulması gibi ilave önlemler de alındığı ifade edildi.

Volkswagen'in salgın nedeniyle üretimi büyük ölçüde durduran ilk büyük Alman şirketi olması dikkati çekti. Şirketin 28'i Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 72 üretim tesisi bulunuyor.

Yaklaşık 275 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında 670 bin kişiye istihdam sağlayan Volkswagen Grubu, geçen yıl 2018'e göre yüzde 7,1 artışla 252,6 milyar avro gelir elde ederken, faaliyet karını yüzde 22 yükselişle 17 milyar avroya çıkarmıştı.

Volkswagen'den 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, geçen yıl 10,97 milyon adet araç satıldığı, bu yıl da zor piyasa koşulları nedeniyle satış rakamlarının geçen yılla aynı seviyede kalmasının beklendiği ifade edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen, koronavirüs, Kovid-19,

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