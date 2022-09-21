'Kriz kahini' Roubini'den korkutan tahmin: 'Yıl sonu itibariyle başlayacak ve...'

Küresel ekonomilerde resesyon endişesi devam ediyor. Kriz kahini lakaplı ekonomist Nouriel Roubini, ABD ekonomisinde ve küresel ekonomide 2022 yılı sonunda "kötü ve uzun süreli" resesyon beklediğini söyledi.

Resesyonun 2023 yılında da devam edeceğini öngören Roubini, bunun S&P 500'de keskin bir düzeltmeyi beraberinde getireceğini de savundu.

Roubini Macro Associates Başkanı ve CEO'su olan Roubini, dün yaptığı açıklamada, bir resesyon durumunda S&P 500'ün yüzde 30 düşebileceğini belirtirken, "bir sert iniş" yaşanması durumunda S&P 500'ün yüzde 40 düşmesini beklediğini de ifade etti.

2008 GLOBAL FİNANSAL KRİZİNİ ÖNCEDEN TAHMİN ETTİ

2008 global finansal krizini önceden tahmin etmesi nedeniyle "Dr Kıyamet" olarak adlandırılan Roubini, ABD'de basit, yüzeysel bir resesyon yaşanabileceğini öngörenlere ise şirketlerin ve hükümetlerin yüksek borç rasyolarına bakmalarını tavsiye etti. Roubini, faiz oranları ve borç sevris maliyetleri arttıkça "pek çok zombu kuruluş, zombi hane halkı, şirket, banka, gölge banka ve zombi ülkeler ölecekler. Böylece biz kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz" dedi.

Roubini demecinde, ABD ekonomisinde yüzde 2 enfasyon hedeini bir sert iniş olmadan gerçekleştirmenin Fed için "imkansız görev" olduğunu belirtirken, Fed'den bu hata 75 baz puan, Kasım ve Aralık'ta 50'şer baz puan faiz artırımı beklediğini de vurguladı.

