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Küresel inşaat sektörü kaynaklı emisyonlardaki artış 2020'den beri ilk kez durdu

17.03.2025 16:13
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Dünyada inşaat sektöründen kaynaklanan emisyonlardaki artış 2024'te, 2020'den beri ilk kez durdu.

Küresel inşaat sektörü kaynaklı emisyonlardaki artış 2020'den beri ilk kez durdu

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Binalar ve İnşaat için Küresel İttifak (GlobalABC) tarafından yayımlanan "Binalar ve İnşaat Küresel Durum Raporu 2024-2025" başlıklı rapora göre, binalardan kaynaklı emisyonların düşürülmesi iklim değişikliğiyle mücadele açısından önem arz ediyor.

Dünyada konut, iş yeri ve alışveriş merkezleri dahil tüm binalar küresel karbon emisyonlarının yüzde 34'ünü ve atıkların üçte birini oluşturuyor. Sektör, küresel emisyonların yüzde 18'inden sorumlu olan ve önemli bir inşaat atığı kaynağı çimento ve çelik gibi malzemelere bağımlı olmayı sürdürüyor.

Net sıfır emisyonla uyumlu zorunlu bina enerji yönetmelikleri, performans standartları ve enerji verimliliği yatırımlarının benimsenmesiyle, sektörün enerji yoğunluğunun azalmasında önemli rol oynuyor.

Son yıllarda bu kapsamda atılan adımlara bağlı olarak, dünyada bina ve inşaat sektöründen kaynaklanan emisyonlardaki artış 2024'te 2020'den beri ilk kez durdu.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, rapora ilişkin değerlendirmesinde, binaların küresel karbon emisyonlardaki yüksek payına işaret ederek, "Çalıştığımız, alışveriş yaptığımız ve yaşadığımız binalar küresel emisyonların üçte birini ve küresel atıkların üçte birini oluşturuyor. İyi haber şu ki hükümetlerin attığı adımlar işe yarıyor. Ancak daha fazlasını yapmalı ve bunu daha hızlı gerçekleştirmeliyiz. Tüm ülkeleri bina ve inşaat kaynaklı emisyonları hızla azaltmaya yönelik planlarını iklim hedeflerine dahil etmeye teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat küresel
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