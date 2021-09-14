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Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

14.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği gerekçesiyle ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, şahinleşen küresel merkez bankaları sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltma takvimi üzerinde etkili olması nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in New York Şubesi, dün, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisinin önde gelen Demokrat üyelerinin en yüksek kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 26,5'e yükseltmeyi hedeflediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, 2017'de yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülen kurumlar vergisi oranının yüzde 28'e çıkarılmasını önermişti.

Temsilciler Meclisinin yeni gelir kanunlarının çıkarılması sürecinde yetkili komitesinin, 3,5 trilyon dolarlık yatırım planının parçası olarak söz konusu değişikliği öngören düzenlemeleri bugün ve yarın düzenlenecek oturumlarda değerlendirmesi bekleniyor.

Dün açıklanan verilere göre de ABD federal hükümetinin bütçe açığı ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 azalarak 171 milyar dolara geriledi.

Öte yandan dün, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart ile kripto para birimi Litecoin arasında ortaklık kurulduğuna dair sahte haberler kripto para piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu.

New York borsasında ise bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dün karışık bir seyir izlendi.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. ABD endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne ise sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alıcılı seyir dikkati çekerken, Avrupa ülkelerinin artan enerji maliyetleri gündemin odağına yerleşti.

Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz sağlaması için kurulan Kuzey Akım 2 projesinin beklenenden daha geç bir tarihte açılabileceği ve bu kışın sert geçeceğine ilişkin uzman görüşlerinin ardından elektrik ve doğal gaz fiyatları rekor seviyeye çıktı.

Enerji ve emtia fiyat artışları Avrupa borsalarında enerji şirketlerinde alıcılı seyri beraberinde getirerek dünkü pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan, İngiltere'de üçüncü doza ilişkin tartışmalar devam ederken, ülkede 12 yaşına kadar olan çocuklara da aşı yapılacağı bildirildi.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne de yükselişle başladı.

Avro/dolar paritesi dün 1,1770'le 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından kayıplarını telafi etti ve günü 1,1811'den tamamladı. Parite, bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1814'ten işlem görüyor.

Asya pay piyasalarına bugün karışık bir seyrin hakim olduğu görülürken, Çin'in regülasyon adımları ve Evergrande Group'a ilişkin süreç yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Şirketin mali durumunun ortaya çıkarılması için müfettiş atanırken, şirket birçok kesim tarafından protestolarla karşı karşıya kalmış durumda.

Japonya hükümetindeki lider değişimi öncesi pay piyasaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha güçlü mücadele edileceği beklentisiyle yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ediyor.

Kovid-19 Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'da ise, 17 Eylül'de sona ermesi beklenen tam kapanmanın, 4 hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ise, sanayi üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6 artarken, kapasite kullanımı aylık bazda yüzde 3,4 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Japonya'da ise Nikei 225 endeksi 30.805 puanla 1990'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 30.680 seviyesinde bulunuyor.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde konut satışları bulunurken dün, cari işlemler hesabı ve sanayi üretim endeksi verileri takip edildi.

Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuzda 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 1.438,28 puandan tamamladı.

Dün yüzde 0,5 azalışla 8,4293'e gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4340 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1.440 ve 1455 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut satışları

15.30 ABD, ağustos ayı TÜFE verileri

Kaynak:AA

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