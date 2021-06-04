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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

04.06.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda oynaklık artarken, bugün açıklanacak ABD'nin mayıs ayı istihdam raporundaki veriler yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik devam ederken, enflasyon endişeleri ve özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda oynaklığın artmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın asgari kurumlar vergisi oranını yüzde 15 olarak uygulama teklifi ve yüzde 28 kurumlar vergisi çabalarından vazgeçilmeyeceğine ilişkin haberlerin yanı sıra ABD'nin, Çinli, çoğu savunma sektöründe faaliyet gösteren 58 şirkete yatırım yasağını uygulamaya başlaması gündemin odağına yerleşen konular oldu.

ABD tarafından Çinli firmalara uygulanan yatırım yasağının daha da genişletilebileceğine yönelik açıklamalar piyasalardaki risk iştahını azaltırken, dikkatler bugün Londra’da başlayacak G-7 maliye bakanları zirvesine çevrildi.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Avro Bölgesi'nde 55,2'ye ABD'de ise 70,4 ile tarihi zirvesine yükseldi. ABD'de ISM imalat dışı endeks de yükseliş eğilimini sürdürerek 64'e ulaşırken, ADP özel sektör istihdamı 978 bin artış ile beklentilerin belirgin şekilde üzerine çıktı.

Bu gelişmelere karşın New York borsasında teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti.

Avrupa pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi, ABD'de beklentilerin çok üzerinde gelen dünkü makroekonomik verilerin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,7 azalışla 1,2127'den tamamladı.

Dün ABD ve Avrupa borsalarında etkili olan karışık seyir, Asya piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı. Hindistan Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 4'te bırakmasının ardından Hindistan rupisi dolar karşısında yatay bir seyir izlerken, Sensex endeksi önceki kapanışının hemen altında dengelendi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASLARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün beklentilerin altında kalan enflasyon verilerine karşın satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kaybederek günü 1.428,13 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,3 artışla 8,7025'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,7110 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin yanı sıra veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Eylül 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşüren ve not görünümünü "negatif" olarak belirleyen Moody's, o zamandan bu yana yeni bir değerlendirme yapmamıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, mayıs ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

Kaynak: AA

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