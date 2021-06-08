Küresel piyasalar artan belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve oynaklığı yükselen emtia fiyatları enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olurken, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Artan belirsizliklerle yön bulmakta zorlanan pay piyasalarında, veri gündeminin de sakin olmasının etkisiyle dün karışık bir görünüm izlendi. Hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını" söylemesinin ardından para politikalarına ilişkin tartışmalar ve belirsizlikler artarken, ekonomik büyümeye ilişkin iyimserlik ise satış baskısını sınırlayan faktör olarak dikkati çekti.

ABD'de bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,08 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Dolar endeksi ise 90 seviyesinin hemen üzerinde yatay bir seyir izledi.

Avrupa borsalarında, Almanya hariç yükselişler görüldü. Yatırımcıların perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD’nin enflasyon verisine odaklanması ile pay piyasalarında görece sakin bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2190'a çıktı.