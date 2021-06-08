FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Küresel piyasalar artan belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar artan belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor

08.06.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar artan belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve oynaklığı yükselen emtia fiyatları enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olurken, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Artan belirsizliklerle yön bulmakta zorlanan pay piyasalarında, veri gündeminin de sakin olmasının etkisiyle dün karışık bir görünüm izlendi. Hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını" söylemesinin ardından para politikalarına ilişkin tartışmalar ve belirsizlikler artarken, ekonomik büyümeye ilişkin iyimserlik ise satış baskısını sınırlayan faktör olarak dikkati çekti.

ABD'de bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,08 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Dolar endeksi ise 90 seviyesinin hemen üzerinde yatay bir seyir izledi.

Avrupa borsalarında, Almanya hariç yükselişler görüldü. Yatırımcıların perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD’nin enflasyon verisine odaklanması ile pay piyasalarında görece sakin bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2190'a çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkede Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 1, yıllık ise yüzde 3,9 geriledi. Veri sonrası, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Analistler, asgari vergi konusundaki gelişmelerin, Çinli teknoloji devi şirket hisseleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 azalışla 8,6128'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6230 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, haziran ayı ZEW endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek GSYH

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi

Kaynak: AA

MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin satın alma kararı aldıMicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin satın alma kararı aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
G7 ülkeleri vergi konusunda anlaştıG7 ülkeleri vergi konusunda anlaştı
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Erken emekli olmak mümkün!

Erken emekli olmak mümkün!

Sahte sigortanın yaptırımları neler?

Sahte sigortanın yaptırımları neler?

İşte 2021 kurban vekalet fiyatları!

İşte 2021 kurban vekalet fiyatları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.