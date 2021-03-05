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Küresel piyasalar Fed açıklamasından sonra negatif! İşte takip edilecek veriler

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2021 09:22 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı açıklamasının ardından küresel piyasalarda olumsuz bir izlerken, yurt içi piyasalarda pozitif bir durum izlendi. Powell öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak günü 1.538,04 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar Fed açıklamasından sonra negatif! İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı açıklama dünkü açıklamaları sonrası negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Fed Başkanı Powell'ın dün akşam yaptığı konuşmada tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıramamasının ardından tahvil faizleri yükselişini hızlandırırken, borsalarda satıcılı bir seyir izlendi.

Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerinden hala uzakta olduğunu yineledi. Fed'in mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu belirten Powell, mevcut faiz oranlarının sürdürüleceği ve istihdam ile enflasyon hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarına devam edileceğinin sinyalini verdi.

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POWELL TAHLİL FAİZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Powell, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini ve tahvil faizlerindeki artışın dikkatini çektiğini belirterek, "Piyasalardaki düzensiz koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullardaki sürekli sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın "güvercin" olarak nitelendirilen açıklamaları ve tahvil faizlerinde yükselişe karşın bir aksiyon sinyali vermemesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,58 seviyelerine kadar çıktı. Dolar endeksi ise 91,7 ile son üç ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yeni tip koronavirüs salgının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Senato'da görüşülmeye başlanmasına karşın Powell'ın açıklamaları ile düşüşünü hızlandıran New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,11, S&P 500 endeksi yüzde 1,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

AVRUPA BORSASI KARIŞIK SEYİR İZLEDİ

Powell'ın açıklamaları öncesi kapanan Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Fransa ve İtalya'da endeksler yatay seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Dün 1,2050 seviyelerinde seyreden avro/dolar paritesi ise Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçerek 1,1952'ye geriledi.

ABD borsalarındaki negatif seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. Çin'de büyüme hedefinin yüzde 6'nın üzerinde belirleneceği haberleri ile Şanghay bileşik endeksinin kayıplarını telafi etmeye başlaması dikkati çekiyor.

Dolardaki değerlenmenin etkisiyle altının ons fiyatı düşüş eğilimini sürdürerek 1.687,50 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Petrol fiyatları ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı almasının ardından yükselişin sürdürdü.

Brent petrolün varil fiyatı, dün yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 67,5 dolarla 8 Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 67,2 dolarda dengelendi.

BORSA İSTANBUL'DA DURUM POZİTİF

Yurt içinde, Powell öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak günü 1.538,04 puandan tamamladı. Endeksin yükselişinde bankacılık hisselerinin pozitif seyri etkili oldu.

Doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel dün yüzde 1 artışla 7,5211'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5270 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Küresel ölçekte azalan risk iştahının açılışta borsayı olumsuz etkileyebileceğine değinen analistler, özellikle banka hisselerinin görece düşük fiyatlarının satış baskısını hafifletebileceğini, sektör ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün (5 Mart) takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, şubat ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, şubat ayı istihdam raporu

16.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

17.30 Türkiye, şubat ayı Hazine nakit dengesi

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