Küresel piyasalar Fed açıklamasından sonra negatif! İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı açıklama dünkü açıklamaları sonrası negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Fed Başkanı Powell'ın dün akşam yaptığı konuşmada tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıramamasının ardından tahvil faizleri yükselişini hızlandırırken, borsalarda satıcılı bir seyir izlendi.

Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerinden hala uzakta olduğunu yineledi. Fed'in mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu belirten Powell, mevcut faiz oranlarının sürdürüleceği ve istihdam ile enflasyon hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarına devam edileceğinin sinyalini verdi.

POWELL TAHLİL FAİZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Powell, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini ve tahvil faizlerindeki artışın dikkatini çektiğini belirterek, "Piyasalardaki düzensiz koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullardaki sürekli sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.