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Küresel piyasalar Fed Başkanı'na odaklandı

08.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel pay piyasalarında geçen hafta yatırımcı risk iştahının yüksek seyretmesinin etkisiyle rekorlar kırılmasının ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Küresel piyasalar Fed Başkanı'na odaklandı

Fed, geçen hafta tahvil alımlarının azaltılmasına bu ay sonu itibarıyla başlanacağını resmi olarak duyururken, faiz oranlarının artırılması için işgücü piyasasında daha fazla ilerleme görülmesi gerektiğine işaret etti. Toplantının ardından önemi artan ABD'nin istihdam raporu kapsamındaki veriler ise ekim ayında ülkede tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde arttığını, işsizlik oranının salgın öncesi seviyelerinden uzak kalmaya devam etse de 0,2 puanlık düşüş kaydettiğini ortaya koydu.

Küresel çapta ekim ayı imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de genel olarak büyüme bölgesinde açıklandığı geçen hafta, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımı konusunda piyasaları ikircikte bıraktığı toplantısından değişiklik çıkmadı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da yaptığı açıklama ile gelecek yıl içinde faiz artırımı beklentilerine kapıyı net bir şekilde kapattı.

Analistler, Fed'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirterek, buna karşın bankanın net ve güçlü iletişimi sayesinde pay piyasası fiyatlamalarında oluşabilecek oynaklığın önüne geçildiğini söyledi.

Faiz artırımı konusunda Fed'in "sabırlı olacağız" mesajının ECB ve BoE tarafından da desteklendiğine işaret eden analistler, ayrıca şirketlerin 3. çeyrek karlılıkları ve kasım ayı dolayısıyla yoğunlaşan pozisyon değişimleri de göz önüne alındığında artan yatırımcı risk iştahının birçok ülke borsasında rekor seviyelerin görülmesini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak rekor seviyeden kapandı. Endekslerin haftalık bazda ise sırasıyla yüzde 1,42, yüzde 2 ve yüzde 3,05 değer kazanması dikkati çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 1,61 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,4530'dan kapanmasının ardından yeni haftaya yüzde 1,47 seviyelerinden başladı. Dolar endeksi ise ABD'nin ekim ayı istihdam raporundaki güçlü verilerin ardından cuma günü 94,6 seviyelerini test ederken, bugün 94,3 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. ABD'nin endeks vadeli işlem kontratlarının ise yeni haftaya negatif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, geçen hafta avro/dolar paritesinin merkez bankaları yönlendirmeleri ve açıklanan verilerin etkisiyle 1,15-1,17 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından haftayı önceki kapanış seviyesine yakın 1,1570 seviyesinden tamamladı. Pay piyasaları cephesinde ise haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,42 değer kazanarak rekor kapanış gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,92 yükseldi. Yeni haftada avro, dolar karşısında sınırlı da olsa gerileyerek 1,1560 seviyelerinden işlem görüyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise satıcılı bir seyir izliyor.

Asya tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler ve Çin'de bazı sektörlerde yaşanan borç çevirme sorunları gündemin odağında yer almaya devam ederken, yeni günün karışık bir seyirle başladığı görülüyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla, Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0,3 azalışla seyrediyor.

YURT İÇİ PİYASLARDA SON DURUM

Yurt içinde ise, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,50 artışla 1.583,59 puandan sonlanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda da kapanış rekoru kıran endeksin bu süreçteki değer kazanımı yüzde 4'ü aştı. Dolar/TL ise geçen hafta en düşük 9,4670 ve en yüksek 9,7681 seviyelerini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,6770 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları yetkililerinin değerlendirmeleri ile ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Fed Başkanı Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

12.30 Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

18.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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