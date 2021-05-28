Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel ölçekte açıklanan makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesine neden olurken, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI AÇIKLANDI

ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklentilerden fazla düşüş gösterdi. Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 büyürken, dayanıklı mal siparişleri ise nisanda aylık yüzde 1,3 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, enflasyondaki artışın geçici olacağını ancak bu yılın sonuna kadar sürebileceğini ifade etti. Faiz oranlarının olağanüstü seviyede düşük olduğuna işaret eden Yellen, toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomistin bunun devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,41 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı düşüş kaydetti.