FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Küresel piyasalarda enflasyon endişesi

Küresel piyasalarda enflasyon endişesi

01.10.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın küresel bazda enflasyon baskılarını artıracağı endişesiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda enflasyon endişesi

Tedarik zincirindeki kırılmalar dünya genelinde birçok varlık fiyatının güçlü dalgalanmasına sebep olurken, enflasyon endişesi ise piyasalar üzerindeki etkisini artırmaya devam ediyor.

Dün, ABD'de geçici bütçe tasarısının Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına karşın New York borsası enerji ve perakende şirketleri öncülüğünde sert düşerken, söz konusu negatif seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşındı.

Avrupa ve Asya'da da enerji arzı gündemin ana maddelerinden birini oluştururken, Çin'de kamu şirketlerine ne pahasına olursa olsun enerji güvenliğinin sağlanması ve bu konuda tedarik sıkıntısı yaşanmaması talimatı verildi.

Avrupa'da ise doğal gaz fiyatları artmaya devam ediyor. Doğal gaz vadelileri eylülde yüzde 90,2 artışla 51,4 avrodan 97,8 avroya çıktı.

Analistler, Avrupa'da kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla artan ısınma ihtiyacının tüketici harcamalarında ciddi etkileri olmasının beklendiğini ifade ederek, söz konusu durumun enflasyonist etkilerinin güçlü olabileceğine dikkati çekti.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,19, Dow Jones endeksi yüzde 1,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Endekslerin aylık düşüşü ise ortalama yüzde 5'e yaklaşarak, Mart 2020'den bu yana kötü performansa işaret etti. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında küresel pay piyasaları ve enerji arzına ilişkin endişelerle dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi, Avro ise dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederek, 1,1562 ile Temmuz 2020'den beri en düşük seviyesini gördü. Parite, bugün 1,1580 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni günün açılışında da satıcılı seyrediyor.

Asya'da, Çin bir hafta sürecek tatile girerken, tedarik zinciri ve enerji arzına ilişkin endişelerin Asya piyasasında güçlü biçimde fiyatlandığı görülüyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik oranı yüzde 2,8'e gerilerken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 2,27 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,04 üzerinde 1.406,39 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,38 azalışla 8,8902'den kapanış yapmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,8750 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan, Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verileriyle birlikte ABD'de kişisel gelirler ve kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı inşaat harcamaları

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 milyon kişi başvurdu! Yüzde 90 indirim için son gün5 milyon kişi başvurdu! Yüzde 90 indirim için son gün
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
Küresel piyasalar tedirgin! Çinli Evergrande ödeme yapamadıKüresel piyasalar tedirgin! Çinli Evergrande ödeme yapamadı
Anahtar Kelimeler:
Çin Fed Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bankada parası olanlar dikkat! İndirim süresi uzatıldı

Bankada parası olanlar dikkat! İndirim süresi uzatıldı

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

İşçiye yüksek zam yapılmasını bekliyoruz

İşçiye yüksek zam yapılmasını bekliyoruz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

40 saatlik ofis hayatı artık geçmişte kaldı

40 saatlik ofis hayatı artık geçmişte kaldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.