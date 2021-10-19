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Küresel piyasalarda gözler İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'de

19.10.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda, enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların fiyatlanması piyasalar için risk unsuru oluştururken, dünkü sözle yönlendirmeleri ile faiz artırım beklentilerini artıran İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in bugünkü açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda gözler İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'de

Dün Asya ve Avrupa'da satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, New York borsası kapanışa yakın, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi öncülüğünde satış baskısını kırdı.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,63 seviyelerinden yüzde 1,58'e gerilemesi ve getiri eğrisindeki yataylaşmanın yavaşlaması risk iştahını artıran etkenlerden oldu.

Bununla birlikte, devam eden bilanço dönemi pay piyasalarını destekleyen ana unsur olmaya devam ederken, açıklanan bilançolarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile artan maaş ve fiyat baskılarının şirketlerin kar marjlarını ne derece etkilediği anlaşılmaya çalışılıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ülkenin borç limitinin aşılmaması için uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Dün, Brent petrolün varil fiyatı 85,5 dolara, dolar endeksi de 94,2 seviyesine çıkmasından ardından gerileyerek bugün sırasıyla 83,9 dolar ve 93,7 seviyelerine indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,59 seviyesinde bulunurken, endeks vadeli kontratları ise yeni güne yatay bir seyirle başladı.

Avrupa tarafında ise dün BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları sonrası sıkılaştırıcı para politikası konusu gündemin odağına yerleşti. Analistler, Bailey'nin açıklamaları sonrası BoE'nin gelecek toplantıda politika faizini 15 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, söz konusu yönlendirmenin arkasında güçlü seyrini sürdüren enflasyon baskısının olduğunu bildirdi.
Bailey'in bugün yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getiren analistler, dün İngiltere'de 2 yıllık tahvil faizlerinin 12 baz puan, 5 yıllık tahvil faizlerinin ise 8 baz puan arttığını kaydetti.

Öte yandan Rusya'da yapılan doğal gaz ihaleleri sonrası Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz akışını sınırlı tutması sonrası doğal gaz vadelilerinde yüzde 10'u aşan yükselişlere sebep olsa da, daha sonra fiyatlar eski seviyelerine döndü.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,1650 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başladığı görülüyor.

Asya pay piyasalarında teknoloji şirketlerinin öncülüğünde alış ağırlıklı seyir göze çarparken, Çin'in KOBİ'lere finansal destek vermeye devam edeceklerine ilişkin açıklaması risk iştahını artırdı.

Buna karşılık Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini korurken, bugünkü yerel para cinsinden kupon ödemesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çin'de enerji arzına ilişkin endişeler de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, Ocak 2022 vadeli kömür kontratı bugün rekor seviye olan 1.982 yuanı görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 9,2 üzerinde 1.918 yuandan işlem görüyor.

Japonya'da ise ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi. Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışı resmen başladı. 12 gün sürecek kampanya döneminde yüzlerce aday meclise girebilmek amacıyla siyasi propaganda yürütecek.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,79, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,63 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,58 artışla 1.417,70 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada 9,3350'den kapanması sonrası, bugün 9,3765 ile tarihi zirvesini gördü ve bankalararası piyasanın açılışında 9,3420 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse bazlı fiyat hareketlerini tetikleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, eylül ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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