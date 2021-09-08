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Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

08.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) varyantlarının ekonomiye etkilerine dair endişelerle dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından, zayıf veri akışının bulunduğu bugün de Asya borsaları açılışı ile ABD ve Avrupa endeks vadeli işlem sözleşmelerinde dalgalı seyrin devam ettiği görülüyor.

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Makroekonomik verilerin ekonomik toparlanmaya dair zayıf sinyaller verdiği bir ortamda, Kovid-19 salgınında Delta ve son çıkan Mu varyantlarının büyümeye etkileri ve merkez bankaları para politikalarına dair belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor.

MU VARYANTI ETKİSİ

Mu varyantının sebep olduğu vakaların ABD'nin 49 eyaletine yayıldığı bildirilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü aşılamaların hızlandırılması ve salgınla mücadele kapsamında 6 ayaklı bir plan açıklayacağı duyuruldu.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın, zayıf istihdam piyasası ve Kovid-19'un varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltımını geciktirebileceğine dair beklentileri desteklediğini ifade etti. Bu durumun yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönelttiğini belirten analistler, tahvil faizleri ve dolarda yükseliş, emtia fiyatlarında ise sert düşüş yaşandığını söyledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında bir günlük tatilin ardından dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,76 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,34 gerilerken, teknoloji hisselerindeki pozitif ayrışmanın etkisiyle Nasdaq endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Dolar endeksi, dün yüzde 0,4 artışla yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesi olan 92,5'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de dün yüzde 1,3830 ile yaklaşık iki ayın zirvesini gördü ve yüzde 1,37 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, enflasyondaki yükseliş ve ekonomik göstergelerdeki zayıflığın sürmesi nedeniyle yarın yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısından daha şahin tonda açıklamaların gelmesi yönündeki beklentiler arttı. Toplantı öncesi yatırımcıların temkinli pozisyon almasının etkisiyle Avrupa pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Dün düşüşünü ikinci güne taşıyarak 1,1843'ten kapanan avro/dolar paritesi, bugün yatay seyrediyor.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ikinci çeyrek büyüme yıllık bazda yüzde 1,3'ten yüzde 1,9'a revize edildi. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hindistan, Hong Kong ve Güney Kore piyasalarında sınırlı da olsa düşüşler gözleniyor.

Emtia tarafında, altının ons fiyatı dün yüzde 1,6'lık düşüşle 1.794 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 1.800 doların üzerini test ederken, Brent petrollün varil fiyatı dün yüzde 0,7 değer kaybetmesi sonrası bugün 71,7 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün azalan risk iştahı ile Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 1.454,74 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasalarda güçlenen doların etkisiyle 8,3531 ile bir haftanın en yüksek seviyesinden kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3510 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ekonomik büyümeye dair endişeler ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışı ve oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın izleneceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.450 ve 1.430 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, temmuz JOLTS açık iş sayısı

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

Kaynak: AA

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