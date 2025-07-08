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Kylie Jenner 15 saniyelik bir video paylaştı! Şirketin kurucusu 36 yaşında milyarder oldu

Kylie Jenner'ın TikTok’ta bir markanın yüz cihazını kullanarak paylaştığı video viral oldu. Bu video, şirketin değerini artırarak kurucusu Kim Byung Hoon’u Güney Kore’nin en yeni milyarderi yaptı.

Kylie Jenner 15 saniyelik bir video paylaştı! Şirketin kurucusu 36 yaşında milyarder oldu
Hande Dağ

Dünyaca ünlü isim Kylie Jenner’ın yalnızca 15 saniyelik TikTok videosu, Güney Kore merkezli bir şirketin kaderini değiştirdi. Jenner’ın yüzünde kullandığı cihaz, sosyal medyada viral olarak 100 milyondan fazla izlendi ve şirketin hisselerini yüzde 200 yükseltti.

YÜZDE 31'LİK HİSSESİ 1,3 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Nefes'te yer alan habere göre; söz konusu yükseliş, şirketin 36 yaşındaki kurucusu Kim Byung Hoon’u Güney Kore’nin en yeni milyarderi haline getirdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Kim’in şirketteki yüzde 31’lik hissesi şu anda yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde.

2014’te şirketi kurarak kozmetik sektörüne giriş yapan Kim'in, geçen yıl halka arz edilen şirketi, şu anda 4 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip ve Güney Kore’nin en büyük ikinci halka açık güzellik şirketi konumunda.

Bloomberg'in haberine göre, Hailey Bieber’ın 2023 sonunda markanın maske ürünlerini paylaşmasının ardından Kylie ve Kendall Jenner ile Khloe Kardashian’ın 2024 kampanyalarına katılması, markanın küresel bilinirliğine etki etti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kylie Jenner
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