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Lagarde: Dijital euro nakitin yerini hiçbir zaman alamayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin dijital euro çıkarılması konusuyla "ciddi bir şekilde" ilgilendiğini söyledi, ancak dijital euronun, nakitin yerini "hiçbir zaman alamayacağını" vurguladı.

Lagarde: Dijital euro nakitin yerini hiçbir zaman alamayacak

Covid-19 pandemisi sürecinde bazı önemli yapısal değişiklikler olduğuna dikkat çeken Lagarde, pandeminin başlarından itibaren Avrupa genelinde çalışanların yüzde 50'sinin evden çalıştıklarını, bunların yalnızca yüzde 10'unun işyerlerine geri çağrıldıklarına işaret etti.

"Çalışmak, artık askisi gibi değil, önümüzdeki dönemde değişik olacak ve nakitin kral olduğu ülkelerde artık ödemeler daha çok dijital yapılıyor. ECB de dijital euro ile ciddi şekilde ilgileniyor" diyen Lagarde, buna karşılık dijital euronun nakitin yerini almaması gerektiğini ve hiçbir zaman da alamayacağını vurguladı.

Salgın sonrası durumu ve Avrupa'daki politika yapıcıların karşılaştığı zorluklar üzerinde duran Lagarde, yeni dönemde hizmet odaklı yeni bir küreselleşme dalgası olacağına da işaret etti ve çok uluslu şirketlerin yüzde 60'ının Covid-19 pandemisinin oluşturduğu yeni koşullarda dijital teknolojilere daha çok yoğunlaştığının altını çizdi.

KAYNAK:DHA

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