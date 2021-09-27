Liste açıklandı! İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Bloomberg, 2021'de dünyanın en zengin ailelerini açıkladı. Yazıda zenginlerin servetlerinin pandemide azalmadığı tam tersine önceki yıllara kıyasla arttığı da belirtildi.

İşte Bloomberg'in güncel listesinde göre dünyanın en zengin 5 ailesi...

5. AL SUUD AİLESİ - SUUDİ ARABİSTAN

Toplam Servet: 100 milyar dolar

Suudi kraliyetinin toplam servetinin çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Birçok kraliyet ailesi, hükümet sözleşmeleri ve arazi anlaşmaları aracılığıyla ve Suudi Aramco gibi devlet şirketlerine hizmet veren işletmelerle para kazandı. Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman, 1 milyar dolardan fazla varlığı kişisel olarak kontrol ediyor.

4. HERMES AİLESİ- FRANSA

Toplam Servet: 111.6 milyar dolar

Aile, yüz binlerce dolara ulaşabilen Birkin çantalarıyla ünlü Fransız lüks moda şirketinin sahibi. Şirkette üst düzey görevlerde bulunan aile üyeleri arasında Pierre-Alexis Dumas ve Axel Dumas da yer alıyor.

3. KOCH AİLESİ - ABD

Toplam Servet: 124.4 milyar dolar

Frederick, Charles, David ve William kardeşler, baba Fred'in petrol şirketini devraldılar. 1980'lerin başında şirketin kontrolü üzerindeki dava sonrası, Charles ve David kalırken Frederick ve William aile şirketinden ayrıldı. O günden bu yana şirket yıllık geliri yaklaşık 115 milyar dolarlık bir holding olan Koch Industries'e dönüştü. Aile, servetinin bir kısmını 1888 Management aracılığıyla yönetiyor.

2. MARS AİLESİ - ABD

Toplam Servet: 141.9 milyar dolar

Frank Mars, 1902 yılında henüz 19 yaşında pekmezli şeker satmaya başladı. Yarattığı iş en çok M&Ms, Milky Way ve Snickers çikolataları ile bilinen Mars şirketine dönüştü.

1. WALTON AİLESİ - ABD

Toplam Servet: 238.2 milyar dolar

Walmart, dünya çapında 10.500'den fazla mağazadan 559 milyar dolarlık satışla gelir açısından dünyanın en büyük perakendecisidir. Walton ailesi de dünyanın en büyük servetinin temeli olan perakendecinin yüzde 48'ine sahip.



