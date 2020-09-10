Louis Vuitton, Tiffany'i satın almaktan vazgeçti

Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs, Bulgari gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız lüks devi LVMH, ABD'li Tiffany'i almak üzere yaptığı anlaşmayı önceden belirlenen 24 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlayamayacağını açıkladı.

LVMH geçen yılın kasım ayında Tiffany'yi 16.2 milyar dolara satın almak üzere anlaştığını açıklamıştı. Ancak LVMH son olarak Fransız hükümetinin kendilerinden satın almayı durdurmalarını talep ettiklerini açıkladı.

Business Insider'ın haberine göre, bu talebin nedeni ise ABD'nin AB ülkelerinden gelen mallara ek gümrük vergisi getirme tahdidinde bulunması.

Tiffany Yönetim Kurulu Başkanı Roger Farah ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada anlaşmayı tamamlamak için mahkemeye başvuracaklarını belirterek "LVMH'nin işlemin tamamlanmasını engellemek için her türlü aracı kullanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

LVMH çarşamba günü lüks tüketim sektörünün en büyük satın alması olacak 16 milyar dolarlık anlaşmadan çekilme yönünde adım attı. Tiffany, anlaşmayı korumak için Fransız şirketini dava etti.

