FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Louis Vuitton, Tiffany'i satın almaktan vazgeçti

Louis Vuitton, Tiffany'i satın almaktan vazgeçti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Fransa merkezli lüks mallar grubu Louis Vuitton, 16 milyar dolarlık Tiffany satın almasından vazgeçiyor.

Louis Vuitton, Tiffany'i satın almaktan vazgeçti

Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs, Bulgari gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız lüks devi LVMH, ABD'li Tiffany'i almak üzere yaptığı anlaşmayı önceden belirlenen 24 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlayamayacağını açıkladı.

LVMH geçen yılın kasım ayında Tiffany'yi 16.2 milyar dolara satın almak üzere anlaştığını açıklamıştı. Ancak LVMH son olarak Fransız hükümetinin kendilerinden satın almayı durdurmalarını talep ettiklerini açıkladı.

Business Insider'ın haberine göre, bu talebin nedeni ise ABD'nin AB ülkelerinden gelen mallara ek gümrük vergisi getirme tahdidinde bulunması.

Tiffany Yönetim Kurulu Başkanı Roger Farah ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada anlaşmayı tamamlamak için mahkemeye başvuracaklarını belirterek "LVMH'nin işlemin tamamlanmasını engellemek için her türlü aracı kullanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

LVMH çarşamba günü lüks tüketim sektörünün en büyük satın alması olacak 16 milyar dolarlık anlaşmadan çekilme yönünde adım attı. Tiffany, anlaşmayı korumak için Fransız şirketini dava etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Tesla 80 milyar dolar değer kaybettiTesla 80 milyar dolar değer kaybetti
Dolar yükseliyor mu?Dolar yükseliyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Altın fiyatları 2021'de ne olur?
Altın fiyatları 2021'de ne olur?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
"Liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz.”
"Liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz.”
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?
Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?
Metro'nun sahibi intihar etti
Metro'nun sahibi intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte
Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte
Tesla 80 milyar dolar değer kaybetti
Tesla 80 milyar dolar değer kaybetti
Rus piyasalarında kayıplar artıyor
Rus piyasalarında kayıplar artıyor
AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,4 küçüldü
AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,4 küçüldü
Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 daraldı
Japonya ekonomisinde tarihi daralma

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.