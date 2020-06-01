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Lufthansa Denetleme Kurulu 9 milyar avroluk "kurtarma paketini” onayladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Lufthansa AG Denetleme Kurulu Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketini onayladı.

Lufthansa Denetleme Kurulu 9 milyar avroluk "kurtarma paketini” onayladı

Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, “Lufthansa AG Denetleme Kurulu, Bugünkü toplantıda Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) tarafından sunulan istikrar paketini kabul etti.” ifadesine yer verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu’nun Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF) onayladığı kurtarma paketini 29 Mayıs’ta kabul ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, paketi rekabet kurumu ve hissedarların da onaylanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu paketi hissedarların onayına sunmak için düzenlenecek şirket olağanüstü genel kurul toplantısın da 25 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

Şirketin açıklamasında görüşlerine yer verilen Lufthansa AG Denetim Kurulu Başkanı Dr. Karl-Ludwig Kley, kurtarma paketini kabul etmenin “zor bir karar” olduğunu belirterek, “Hissedarlarımızın şirketlerini istikrara kavuşturmak için önemli katkılarda bulunmaları gerektirse bile bu yolu takip etmelerini öneriyoruz. Ancak, açıkça belirtilmeli Lufthansa, çok zor bir yolla karşı karşıya bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA


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