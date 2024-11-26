FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Mahrum kaldığı mirası 9 yıl sonra öğrendi! Sebebine çok şaşırdı... 1 milyon 569 bin lira yasal faiziyle ödenecek

Mahrum kaldığı mirası 9 yıl sonra öğrendi! Sebebine çok şaşırdı... 1 milyon 569 bin lira yasal faiziyle ödenecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de annesinden kalan mirası almak için tapu müdürlüğüne başvuran kişi, nüfus kayıtlarında annesine ilişkin bilgi olmadığını öğrenmesi sonrası başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, mirastan kalan mal varlığının değeri olan 1 milyon 569 bin liranın yasal faiziyle davacıya ödenmesine hükmetti. Avukat, müvekkilinin kayıtlara "annesiz" geçtiğini bilmediğini, bunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi ve "Adil bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mahrum kaldığı mirası 9 yıl sonra öğrendi! Sebebine çok şaşırdı... 1 milyon 569 bin lira yasal faiziyle ödenecek

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Z.K, annesi F.Ü'yü 15 Ekim 2013'te kaybetmesinin ardından yaklaşık 9 yıl sonra mirastan kalan mal varlığının olup olmadığını öğrenmek için Narlıdere Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Kadının nüfus cüzdanında anne ismi yazmasına rağmen nüfus müdürlüğü kayıtlarında annesine ilişkin bilgilerin bulunmadığı, bu nedenle mirasçı olarak görünmediği belirlendi.

iStock-1189272922

MİRASTAN KALAN TAŞINMAZ 2 KARDEŞE PAYLAŞTIRILMIŞ, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILMIŞ

Mirastan kalan taşınmazın 2016'da 2 kardeşine paylaştırıldığını ve üçüncü kişilere satıldığını, yasal olarak tapu iptalinin yapılamayacağını öğrenen Z.K, CİMER'e başvurdu. Başvuru sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçen yıl kayıt düzeltme işlemi yapılarak Z.K'nin anne bağı kuruldu.

thumbs_b_c_407eb5d3396a89e77d73d48c3bf8590b

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Z.K, kayıtlarda yapılan hata nedeniyle miras hissesinden mahrum kaldığı şikayetiyle avukatı Güney Çağatay Öz aracılığıyla Hazine aleyhine tazminat davası açtı.

DAVALI VEKİLİ, "DİĞER MİRASÇILARIN KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDIĞINI" ÖNE SÜRDÜ

İzmir 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dosyada davalı vekili, "diğer mirasçıların davacının mirasçılığını bildikleri halde hisseyi kendi adlarına tescil ettirmek suretiyle kötü niyetli davrandıklarını, dava dışı kişilerin kusurlu davranışları nedeniyle illiyet bağının kesildiğini" öne sürerek, devletin sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini savundu.

3740931

MAHKEME, 1 MİLYON 569 BİN LİRANIN YASAL FAİZİYLE DAVACIYA ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Mahkeme, kararında Türk Medeni Kanunu 38. maddesindeki "kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla devletçe tazmin edilir." hükmü gereğince mirastan kalan mal varlığının değeri olan 1 milyon 569 bin liranın yasal faiziyle davacıya ödenmesine hükmetti.

thumbs_b_c_4c9b071ec3f53a2e50fa134c13816ad6

"ADİL BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Avukat Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kayıtlara "annesiz" geçtiğini bilmediğini, bunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi.

Verilen mücadele sonucu haksızlığın giderildiğini belirten Öz, "Müvekkil açısından mağduriyetinin giderilmiş olması bizim için çok anlamlı oldu. Adil bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi. (AA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İzmir miras
En Çok Okunan Haberler
GSS prim borçlarına af geliyor! En çok onların imdadına yetişecek

GSS prim borçlarına af geliyor! En çok onların imdadına yetişecek

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi

Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti! Sarı-kırmızılılar Nelsson için bonservisi bile belirledi

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

Büyük tehlike! 200 liraya kişisel verileri satıyorlar

Büyük tehlike! 200 liraya kişisel verileri satıyorlar

19 bin liralık altını 20 bin liraya alıyorsanız sebebi bu

19 bin liralık altını 20 bin liraya alıyorsanız sebebi bu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.