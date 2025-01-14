Market raflarından apar topar toplanıyor! Ünlü peynir markası ürünlerine 'sakın tüketmeyin' uyarısı

Almanya'da peynir üreticisi Wilder Käser, "Kleiner Stinker" ve "Großer Stinker" isimli peynirlerini, yapılan kalite kontrol testlerinde listeria bakterisi tespit edilmesi nedeniyle geri çağırdı. Ürünler market raflarından apar topar toplanırken tüketicilere de uyarı yapıldı.

GERİ ÇAĞIRMA İŞLEMİNDE KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Artı49'un haberine göre, geri çağırma işlemi başlangıçta sadece sınırlı tarihlerle yapılırken şimdi tüm parti ve son kullanma tarihlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Diğer yandan geri çağrılan peynirler Almanya'nın birçok eyaletinde satışa sunulmuştu.

'TÜKETMEYİN' UYARISI

Üretici firma, ürünleri satın alan tüketicilerin bu peynirleri tüketmemelerini ve satın aldıkları mağazalara iade etmeleri konusunda uyarırken, ücret iadesi de yapılacak.

Geri çağrılan ürünler şu şekilde:

Kleiner Stinker (Thermize edilmiş, %50 yağ oranı): 24 Şubat 2025'e kadar olan tüm son kullanma tarihleri.

Großer Stinker (Thermize edilmiş, %50 yağ oranı): 10 Şubat 2025'e kadar olan tüm son kullanma tarihleri.

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR?

Listeria bakterisi, özellikle hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi sağlık riskleri taşır. Bu bakteri, kan zehirlenmesi, menenjit ve doğmamış bebekte ciddi hasarlara neden olabilir. Listeria enfeksiyonunun belirtileri arasında ishal ve ateş yer alırken, hamile kadınların belirtiler olmasa dahi doktora başvurmaları öneriliyor.