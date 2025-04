Milyarderlerin çöküşü! Tek tek servetlerini kaybettiler... En zengin 500 kişinin serveti eridi: Aralarında o isimler de var

Dünyanın en zengin 500 insanının toplam serveti, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı geniş kapsamlı gümrük vergilerinin küresel piyasaları alt üst etmesiyle birlikte perşembe günü 208 milyar dolar azaldı.

Bu düşüş, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin 13 yıllık tarihi boyunca yaşanan dördüncü en büyük kayıp olurken, Covid-19 salgınının zirvesinden bu yana da en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Endeks tarafından takip edilen milyarderlerin yarısından fazlası, ortalama yüzde 3,3’lük bir düşüşle servet kaybı yaşadı. ABD’deki milyarderler, özellikle Meta Platforms’un CEO’su Mark Zuckerberg ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile birlikte en ağır darbeyi alanlar arasında yer aldı.

Meksika’nın en zengin iş insanı Carlos Slim ise ABD dışında tarifelerin etkisinden kaçınan küçük bir milyarder grubunun içinde yer aldı. Meksika Borsası, ülkenin Beyaz Saray’ın karşılıklı tarife listelerinden çıkarılmasının ardından yüzde 0,5 yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Slim’in net serveti yaklaşık yüzde 4 artarak 85,5 milyar dolara ulaştı. Bloomberg’in servet endeksine göre, gün içinde net kazanç elde eden tek bölge Ortadoğu oldu.

İşte o isimlerden öne çıkanlar

MARK ZUCKERBERG

Meta'nın kurucusu dolar bazında en büyük kaybeden olurken, sosyal medya şirketinin yüzde 9'luk düşüşü icra kurulu başkanına 17,9 milyar dolara, yani servetinin yaklaşık yüzde 9'una mal oldu. Meta, yılbaşı'ndan şubat ortasına kadar mega teknoloji hisselerinden oluşan Magnificent Seven endeksinde öne çıkan kazanan oldu ve neredeyse bir ay boyunca art arda kazanç elde ederek piyasa değerine 350 milyar dolardan fazla değer kattı. Ancak Şubat ortasından bu yana hisseler yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti.

JEFF BEZOS

Amazon hisseleri perşembe günü yüzde 9 azalarak Nisan 2022'den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı ve teknoloji devinin kurucusunun kişisel servetine 15,9 milyar dolara mal oldu. Şirketin hisseleri Şubat ayındaki zirvesine göre yüzde 25'ten fazla değer kaybetti.

Tesla CEO'su, geciken teslimatlar ve Trump'ın verimlilik çarı olarak tartışmalı rolü elektrikli araç üreticisinin hisselerini vurduğu için perşembe günü 11 milyar dolar da dahil olmak üzere bu yıl şimdiye kadar 110 milyar dolar kaybetti.

Ancak Tesla otomobillerinin çoğunu ABD'de ürettiği için gümrük vergilerinin şirket üzerindeki etkisi yabancı rakiplerine kıyasla daha az olabilir. Ayrıca Musk'ın yakında Tesla'ya yeniden odaklanmak için hükümet çalışmalarından geri adım atacağına dair haberler üzerine hisse senetleri yükseldi. Ancak tarifelerin açıklanmasının ardından perşembe günü hisseler yüzde 5,5 düştü.

ERNEST GARCIA

Carvana Co. CEO'sunun serveti, kullanılmış araba satıcısının hisselerinin yüzde 20 değer kaybetmesinin ardından 1,4 milyar dolar azaldı. Şirketin hisseleri 14 Şubat'a kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 425'in üzerinde artış göstermiş, ancak o tarihten bu yana yüzde 36 oranında düşmüştü.

TOBİ LUTKE

Kanadalı e-ticaret şirketi Shopify'ın kurucu ortağı ve CEO'su 1,5 milyar dolar ya da servetinin yüzde 17'sini kaybetti. Gelirinin büyük bir kısmını ithal malların satışından elde eden Shopify'ın hisseleri, S&P/TSX Bileşik Endeksi'nin Mart 2020'den bu yana en kötü gününü yaşamasıyla birlikte Toronto'da yüzde 20 değer kaybetti.

BERNARD ARNAULT

Avrupa Birliği, ABD'ye giden tüm ürünlere yüzde 20'lik yeni bir sabit gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor ve bunun diğer şeylerin yanı sıra alkol ve lüks mal ihracatına da zarar vermesi bekleniyor. Christian Dior, Bulgari ve Loro Piana gibi markaların sahibi olan Arnault'nun LVMH şirketinin hisseleri Paris'te düşerek Avrupa'nın en zengin kişisinin net servetinden 6 milyar dolar sildi.

ZHANG CONGYUAN

Çinli ayakkabı üreticisi Huali Industrial Group Co. kurucusu, Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 34'lük ek gümrük vergisinin şirketin hisselerini düşürmesiyle 1,2 milyar dolar ya da servetinin yüzde 13'ünü kaybetti. ABD ve Avrupa merkezli ayakkabı üreticileri de acıyı hissetti: Güneydoğu Asya'da önemli üretim tesisleri bulunan Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. ve Adidas AG'nin her biri çift haneli düşüşler yaşadı.