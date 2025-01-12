Miras bırakacak kimsesi yoktu! Hiç gitmediği memleketine dudak uçuklatan servet bıraktı 'Herkes şaşkın, nasıl harcayacağız?'

Paris'te yaşayan meteorolog Roger Thiberville, 91 yaşında hayatını kaybetti. Soyadını aldığı memleketi Thiberville'yi bir kez bile ziyaret etmeyen Roger Thiberville'ın mirasını bırakacak kimsesi yoktu.

KASABANIN BELEDİYE BAŞKANI ALDIĞI TELEFONLA ÖĞRENDİ

Kasabanın Belediye Başkanı Guy Paris, aldığı telefonla Roger Thiberville'ın 10 milyon avro civarındaki servetinin çoğunu kasabaya bıraktığını öğrendi.

"HALK VE YETKİLİLER MEMNUN AMA ŞAŞKIN"

Paris, halkın ve yetkililerin memnun fakat şaşkın olduğunu belirterek, belediyenin yıllık bütçesinin 5 katı olan bu parayı nasıl harcayacaklarını düşündüklerini söyledi. (DHA)