Mısır, soya, pamuk ve buğday fiyatları son durum! İşte emtia piyasasındaki gelişmeler

Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altındaki yukarı yönlü momentumun devam ettiğine işaret edilerek, "Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin bir hayli altında gelmesiyle hareketini hızlandıran altında 1,800 dolar seviyesinin aşılması önem arz ediyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ons altının seyri açısından önemini koruyor. Döviz kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi gram altındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Dolar endeksinde görülen geri çekilme ve ABD tahvil faizlerinin tekrar 1.60 seviyesine ulaşması baskıyı artırıyor" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"HAFTALIK PETROL STOKLARI ÖNEMLİ"

"Brent petrol, 70 dolar seviyesini aşmakta güçlük çekerken ABD ve Çin’deki toparlanma artan enerji ihtiyacı çerçevesinde petrol için olumlu bir gelişme olarak kayda geçerken Hindistan’daki artan vakalar yukarı yönlü hareketi baskılıyor. Bu hafta açıklanacak olan haftalık petrol stokları Brent Petrol’ün seyri açısından önemini koruyor."

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;