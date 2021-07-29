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  4. Mitsubishi Electric CEO'su Sugiyama "görevi kötüye kullanma" nedeniyle istifa etti

Mitsubishi Electric CEO'su Sugiyama "görevi kötüye kullanma" nedeniyle istifa etti

29.07.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi (CEO) Sugiyama Takeşi, tren ekipmanları denetlemelerinde "görevi kötüye kullanmanın" ortaya çıkması sonucu görevinden istifa etti.

Mitsubishi Electric CEO'su Sugiyama "görevi kötüye kullanma" nedeniyle istifa etti

Japon elektronik üreticisinden yapılan açıklamaya göre Sugiyama, trenlerde kullanılan havalandırma sistemleri ve kompresörlerin kalite kontrol denetlemelerinde "hileli işlemlerin" ortaya çıkması sonucu görevini bıraktı.

35 YILLIK SUÇLAMA

Kyodo ajansının haberine göre Sugiyama, "görevi kötüye kullanmaya yönelik hileli işlemlerin" 1985 sonrası dönemde süregeldiğini belirterek, durumun "organizasyonel" olduğunu savundu.

Sugiyama'nın yerine, firmanın Kıdemli Başkan Yardımcısı Uruma Kei, CEO olarak tayin edildi.

Üretici firma, trenlerde kullanımı yaygın 84 bin 600 havalandırma cihazının, 1985-2020 yılları döneminde ABD, Almanya ve İngiltere dahil 15 ülkeden yaklaşık 80 firmaya kargolandığını açıklamıştı.

Japonya içinden 1500 hava kompresörünün ise East Japan, West Japan ve Central Japan Demiryolları gibi ulusal müşterilere satıldığı kaydedilmişti.

Kaynak:AA

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