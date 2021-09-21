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Moody's'ten Avrupa ekonomisi değerlendirmesi

21.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD ve Çin’deki ekonomik büyümenin Avrupa’nın da büyümesi üzerinde önemli yayılma etkileri göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Moody's'ten Avrupa ekonomisi değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla ABD ve Çin’den 2021 yılında güçlü ekonomik bir büyümenin beklendiği, bu büyümenin Avrupa ekonomisi üzerinde önemli ve olumlu yansımalarının görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinde beklenen ekonomik toparlanmanın Avrupa ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerinin, Çin’in potansiyel etkisinden daha büyük olacağı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ABD’nin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sındaki (GSYH) kalıcı yüzde 1 seviyesindeki bir artışın Avrupa ekonomisi üzerinde yüzde 0,8 seviyesinde bir büyüme artışına neden olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, Çin’in GSYH’sındaki kalıcı yüzde 1 seviyesindeki bir artışın ise Avrupa’nın GSYH’sında ancak yüzde 0,2 seviyesinde bir yükselişe neden olabildiği belirtildi.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge R.Valez, “ABD’deki ekonomik büyümenin Avrupa’nın GSYH’sında Çin’inkine kıyasla daha büyük bir etkisi var. Çünkü ABD’de Avrupa için daha büyük bir ticaret ortağı. Fakat aynı zamanda, ABD ve Avrupa’daki en büyük ticaret ortakları arasında finansal koşullarda ve iş döngüsü alanında daha yüksek bir senkronizasyon mevcut.” İfadelerini kullandı.

Moody’s’in açıklamasında, 2021 yılında reel bazda ABD ekonomisin yüzde 6,5, Çin ekonomisinin ise yüzde 8,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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