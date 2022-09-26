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  4. Moskova Borsası'nda sert düşüş! Kayıp yüzde 10'u aştı

Moskova Borsası'nda sert düşüş! Kayıp yüzde 10'u aştı

26.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya’da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor. Dolar/ruble paritesinde ise yatay bir seyir izleniyor. Rusya’da 21 Eylül itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.

Moskova Borsası'nda sert düşüş! Kayıp yüzde 10'u aştı

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 11,87 değer kaybıyla 1.841 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 12,2 kayıpla 1.002 puana geriledi.

Dolar/ruble paritesinde ise yatay bir seyir izleniyor.

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya’ya bağlanmak için düzenlenen referandumlar 23 Eylül’de başlamıştı ve 27 Eylül’de sona ermeleri bekleniyor.

Rusya’da 21 Eylül itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya
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