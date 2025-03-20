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'Müzakereler için ek zaman...' AB, ABD vergilerine karşı misilleme tedbirlerini erteledi

20.03.2025 17:17
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Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum vergilerine karşı misilleme önlemlerini müzakerelere zaman tanımak amacıyla nisan ayı ortasına kadar erteledi.

'Müzakereler için ek zaman...' AB, ABD vergilerine karşı misilleme tedbirlerini erteledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD Başkanı Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerine yönelik misilleme önlemlerinin, 31 Mart tarihine kadar kademeli olarak yürürlüğe girmesine yönelik planın ertelendiğini duyurdu. Önlemlerin nisan ayı ortasında uygulanmaya başlanacağını ifade eden Gill, "Bu, ABD yönetimiyle görüşmeler için ilave süre sağlayacak" dedi.

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Gill, "Avrupa’nın ilk misilleme vergilerini erteleme amacı AB’deki üreticilerin, ihracatçıların ve tüketicilerin menfaatlerini göz önünde bulundurarak doğru ürün dengesini sağlamak ve aynı zamanda ABD ile diyaloğa açık kalmaktır" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu’nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ise, "Şu anda iki ayrı misilleme önleminin zamanlamasını uygun hale getirmeyi değerlendiriyoruz. Bu şekilde üye devletlerle her iki liste hakkında aynı anda istişarelerde bulunabilmeyi ve aynı zamanda Amerikalı ortaklarımızla müzakereler için ek zaman kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

ABD’YE 26 MİLYAR EUROLUK MİSİLLEME

Avrupa Komisyonu, ABD’ye misilleme olarak soya ürünlerinden makine parçalarına uzanan birçok ürünü kapsayan 99 sayfalık liste hazırlamış ve ABD’den ithal edilen mallara toplamda 26 milyar euroya kadar vergi uygulanmasının planlandığını duyurmuştu. Avrupa’nın planı Washington’ın sert tepkisine neden olmuş ve ABD Başkanı Trump, bu adımlara karşılık Avrupa menşeli şampanya, şarap ve diğer alkollü içeceklere yüzde 200’lük ağır bir tarife uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Bu durum bazı Avrupa ülkelerinin planı eleştirmesine neden olmuştu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ticari önlemlere ilişkin "kısır döngü" uyarısında bulunmuş, Fransa Başbakanı François Bayrou ise Avrupa’nın "yanlış hedefleri vurma riskiyle karşı karşıya olduğunu" söylemişti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği vergi abd
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