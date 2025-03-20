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New York borsası düşüşle açıldı

20.03.2025 17:07
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New York borsası güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,57 azalarak 41.727,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 azalışla 5.634,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 17.585,75 puana indi.

Dün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında yükselişle kapanan pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret politikalarının, enflasyonu körükleyebileceği, ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği ve Fed'in para politikası gevşeme döngüsünü bozabileceğinden endişe duyduğunu belirterek, piyasalarda birkaç haftadır dalgalanma yaşandığını anımsattı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş, bankanın tahminleri de bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koymuştu.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığı uyarısında bulunan Fed, bu yıla dair enflasyon tahmini yukarı yönlü, büyüme tahmini aşağı yönlü revize etmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında tarifelerin, enflasyonunun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesini geciktirebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarifeler ekonomiye yansımaya başlarken faiz oranlarının düşürülmesinin daha iyi olacağını belirterek, Fed'e "Doğru olanı yapın." çağrısında bulundu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Mart ile biten haftada 223 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, iş gücü piyasasının, Trump'ın ticaret politikası ve federal hükümetteki istihdam ile finansman kesintilerine yönelik belirsizliklere rağmen direncini koruduğunu ifade etti.

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara geriledi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de martta 12,5 değerine düşmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 7 baz puan azalışla yüzde 4,19 seviyesine indi. Yüzde 0,6 artan dolar endeksi ise 104 değerinin üzerine çıktı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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