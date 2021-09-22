New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artarak 34.122,74 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 kazançla 4.375 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 artışla 14.794,4 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün süren ve bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar piyasaların odağındaki yerini koruyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Analistler, Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasını beklerken varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin biraz daha netleştirilebileceğini tahmin ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcılar tarafından takip edileceği kaydediliyor.

Powell, en son Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini, varlık alımlarını azaltmanın zamanlama ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA



