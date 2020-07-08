Nobel ödüllü Stiglitz, salgının ardından ekonomideki öncelikleri sıraladı

Columbia Üniversitesi Profesörü Stiglitz, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve merkezi Prag'da bulunan medya analiz sitesi Project Syndicate için "Post-Kovid Öncelikleri" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Stiglitz, makalesinde, virüs kontrol altına alınana kadar ekonomik toparlanma olamayacağını belirterek, "Sağlık krizine cevap verilmesi politika yapıcılar açısından en büyük öncelik." ifadesini kullandı.

Salgının ardından yeni dönemde uygulanacak politikalara da işaret eden Stiglitz, "En çok muhtaç durumda olanların korunmasına yönelik politikalar, gereksiz iflasların önüne geçilmesi için sağlanacak likidite, çalışanlar ve şirketler arasındaki bağların korunması zamanı geldiğinde yeniden hızlı bir başlangıç yapılması için gerekli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Krizin başlangıcında çoğu insanın hızlı ve V şeklinde bir toparlanma tahmininde bulunduğunu aktaran Stiglitz, "Bu çekici bir fikirdi. Fakat şimdi temmuz ayındayız ve V şeklinde bir toparlanma büyük ihtimalle fantazi." ifadelerini kullandı.